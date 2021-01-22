Войти
Военно-промышленный курьер

«Всевидящий корвет» заслонит Приморскую флотскую группировку

242
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдет в состав 165-й бригады кораблей, базирующейся во Владивостоке.

Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Тем самым было решено усилить юго-восточные рубежи страны и военно-морское присутствие на Тихом океане.

Командование ВМФ приняло решение о месте службы новейшего корвета проекта 20380 «Алдар Цыденжапов». Изначально его планировали направить на Камчатку, однако в итоге местом приписки корабля будет Владивосток. Одной из задач корвета станут дальние походы в Тихоокеанском регионе. 

Благодаря уникальному радару «Заслон» он радикально усилит мощь Приморской группировки флота. Новейшая РЛС на борту с высокой точностью обнаруживает летательные аппараты, крылатые ракеты и беспилотники и даже может отслеживать полет снарядов собственной бортовой пушки. За свои возможности «Цыденжапова» уже назвали «всевидящим корветом». Эксперты отмечают, что ТОФ активно вовлечен в обеспечение внешней политики России в одном из ключевых регионов мира и обновление группировки надводных кораблей давно назрело.

 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - седьмой представитель серии корветов проекта 20380 «Стерегущий». Он получил свое название в честь матроса Тихоокеанского флота, который в 2009 году ценой своей жизни предотвратил катастрофу на эсминце «Быстрый» и спас корабль и 300 человек экипажа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
БПЛА
ТОФ
Похожие новости
04.01.2021
Ударный арсенал. Чем порадуют российскую армию в 2021-м
22.05.2020
Судьба «Каракурта»: распределена первая партия малых ракетных кораблей
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
20.01.2020
НАТО посмотреть: флот получит корветы с мощными радарами
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
24.05.2016
Владимир Королев поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря