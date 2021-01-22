«Всевидящий корвет» заслонит Приморскую флотскую группировку

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдет в состав 165-й бригады кораблей, базирующейся во Владивостоке.

Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Тем самым было решено усилить юго-восточные рубежи страны и военно-морское присутствие на Тихом океане.

Командование ВМФ приняло решение о месте службы новейшего корвета проекта 20380 «Алдар Цыденжапов». Изначально его планировали направить на Камчатку, однако в итоге местом приписки корабля будет Владивосток. Одной из задач корвета станут дальние походы в Тихоокеанском регионе.

Благодаря уникальному радару «Заслон» он радикально усилит мощь Приморской группировки флота. Новейшая РЛС на борту с высокой точностью обнаруживает летательные аппараты, крылатые ракеты и беспилотники и даже может отслеживать полет снарядов собственной бортовой пушки. За свои возможности «Цыденжапова» уже назвали «всевидящим корветом». Эксперты отмечают, что ТОФ активно вовлечен в обеспечение внешней политики России в одном из ключевых регионов мира и обновление группировки надводных кораблей давно назрело.

«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - седьмой представитель серии корветов проекта 20380 «Стерегущий». Он получил свое название в честь матроса Тихоокеанского флота, который в 2009 году ценой своей жизни предотвратил катастрофу на эсминце «Быстрый» и спас корабль и 300 человек экипажа.