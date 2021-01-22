KATANA составит конкуренцию Excalibur

Европа готовит конкурента «умному» снаряду Excalibur. Вчера, 20 января, пресс-служба французской компании Nexter Munitions объявила об успешном завершении первых огневых испытаний боеприпаса KATANA калибра 155 мм.

«Умные артиллерийские боеприпасы KATANA успешно продемонстрировали свои возможности корректируемого полёта во время испытательной кампании в Швеции, проходившей в декабре 2020 года. Этот успех знаменует собой решающую веху в программе разработки KATANA», — сообщили в пресс-службе Nexter Munitions.

Снаряд KATANA калибра 155 мм Источник изображения: nexter-group.fr

Стрельба велась из орудия САУ CAESAR. Боеприпас подтвердил расчётные характеристики разработчиков по баллистике и возможности маневрирования. В ходе дальнейших испытаний будут тестироваться различные системы наведения KATANA. Если испытания пройдут успешно, то серийное производство снаряда начнётся уже в 2023 году.

Аналогично американскому снаряду Excalibur, KATANA сочетает в себе сразу три способа наведения: инерционную систему, спутниковую навигацию и полуактивную лазерную головку самонаведения. Благодаря последней снаряд потенциально может поражать движущиеся цели.