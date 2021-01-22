Севмаш сэкономил более 2 млрд. рублей за счет развития производственной системы

В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.

ЦАМТО, 21 января. Более 2 млрд. рублей по итогам 2020 года составил экономический эффект на Севмаше (входит в ОСК) от реализации 188 проектов развития производственной системы. В сравнении с 2019 годом этот показатель увеличился в два раза.

Выросло количество реализованных работниками предприятия предложений по улучшению производственных и управленческих процессов. Так, в 2019 году внедрено 1098 предложений, в 2020 году эта цифра превысила 3900 мероприятий.

Планомерная работа Севмаша по развитию ПС началась в 2018 году с создания Управления развития производственной системы. За это время обучение по бережливому производству прошли более трех тысяч работников предприятия, создан механизм повышения эффективности деятельности подразделений через проекты ПС, которые позволяют усовершенствовать рабочий процесс.

"Мы должны грамотно подходить к внедрению новых принципов, с глубоким пониманием того, какие несем затраты, где имеем потери, как оптимизировать процессы производства и управления, что нужно сделать для повышения производительности труда на вверенном участке работ. Благодаря внедрению новых инструментов в производство мы поднимемся на новую ступень технологического развития", – подчеркнул генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко.

Наглядный результат успешного внедрения стандартов бережливого производства – организация рабочих пространств машиностроительного комплекса с применением метода 5S. Этот принцип направлен на мотивацию и вовлечение персонала в процесс улучшения продукции, снижения потерь, повышения безопасности работ, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш" со ссылкой на корпоративный журнал "Завод".