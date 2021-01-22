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ЦАМТО

В инженерные войска продолжается поставка робототехнических средств разминирования и пожаротушения

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Пожарный робот "Уран-14"
Пожарный робот "Уран-14".
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 21 января. В инженерные войска продолжается поставка робототехнических средств разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14".

В целом в инженерные войска поставлено 15 ед. МРТК-Р "Уран-6" и 7 ед. МРТК-П "Уран-14". В текущем году в инженерные подразделения спланировано к поставке 20 ед. "Уран-6" и 17 ед. "Уран-14".

"Уран-6" предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.

"Уран-14" представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Уран-6
Проекты
Робот
РТК
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