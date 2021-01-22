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Hellenic Aerospace Industry начала летные испытания первого модернизированного истребителя F-16V ВВС Греции

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Источник изображения: Фото: haicorp.com

ЦАМТО, 21 января. Греческая компания Hellenic Aerospace Industry (HAI) 17 января объявила о начале на предприятии в Танагре (Греция) летных испытаний первого из 84 истребителей F-16C/D ВВС Греции, которые должны пройти модернизацию до новейшего стандарта F-16V.

Испытания позволили Hellenic Aerospace Industry и Lockheed Martin оценить функционирование в воздухе модернизированных систем самолета. Результаты испытаний признаны успешными, что позволяет продолжить выполнение работ. На текущий момент модернизация проходит в соответствии с согласованным графиком. Испытания начались через 25 месяцев после подписания Министерством обороны США с Lockheed Martin контракта на проведение в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации 84 истребителей F-16C/D "Файтинг Фалкон" ВВС Греции.

Планируется, что после выполнения серии испытательных полетов в Греции самолет будет отправлен в США для завершения работ по модернизации.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Греции в апреле 2018 года официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 из 154 имеющихся истребителей F-16 ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долл.).

Предварительно, в октябре 2017 года, Государственный департамент США одобрил поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг по модернизации состоящих на вооружении истребителей F-16 к версии F-16V, включая закупку 125 БРЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) APG-83, 123 бортовых компьютеров, 123 систем обмена данных стандарта "Линк-16" MIDS-JTRS, 123 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации LN260, 123 усовершенствованных программируемых генераторов изображения (iPDG), другого оборудования и услуг общей стоимостью 2,404 млрд. долл.

В настоящее время в Греции используются различные версии F-16, включая "Блок.30", "Блок.50", "Блок.52" и "Блок.52+". Первоначально ВВС Греция планировали модернизировать 123 истребителя F-16, в том числе 38 самолетов версии Блок.50. Стоимость данного проекта в 2017 году оценивалась в 1,966 млрд. евро. Предположительно, от проекта отказались ввиду высокой стоимости.

Текущая программа позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 F-16C/D Блок.52+, закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D Блок.52+ Advanced, приобретенных по программе Peace Xenia IV. Как планируется, все истребители будут модернизированы к 2028 году.

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Страны
Греция
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Navantia
Проекты
ИТ
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