Корпорация "МиГ" разработала систему ограничения предельных режимов полета для МиГ-35

ЦАМТО, 21 января. Инженеры Корпорации "МиГ" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) запатентовали комплексную систему ограничителя предельных режимов полета маневренного самолета.

Первая из ее составных частей позволяет пилоту при любом действии ручки управления оставаться в пределах допустимых углов атаки, исключая попадание самолета в штопор. Целью создания второй является сохранение предельно допустимой перегрузки боевой машины при маневрировании во всех плоскостях. Усовершенствованные системы уже установлены на МиГ-35 и МиГ-29М/М2.

"Безопасность и комфорт летчика во время полета является приоритетной целью для наших конструкторов и инженеров. Запатентованная комплексная система позволяет улучшить тактико-технические показатели истребителей марки "МиГ". Теперь они значительно превосходят зарубежные аналоги", – заявил управляющий директор Корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук.

Ограничитель предельных режимов, установленный на предыдущих моделях истребителей – МиГ-23 и МиГ-29, – был механическим. Ручка управления самолетом отталкивалась автоматически, как только максимальный угол атаки был достигнут. Это мешало пилоту полностью контролировать выход самолета на предельный режим работы. Благодаря модернизированным системам летчик сможет при любом режиме полета остаться в рамках допустимых показателей перегрузки.

"Мы занимались усовершенствованием ограничителя предельных режимов полета маневренного самолета последние пять лет. Сложность заключалась в том, что нужно было держаться в рамках предельных параметров во всей области маневрирования, не ухудшив технических свойств боевой машины. Испытания проводили на множестве режимов полета. Теперь мы уверены, что нам удалось достичь поставленной цели", – отметил заместитель главного конструктора по системам управления Корпорации "МиГ" Юрий Оболенский.

Запатентованная система качественно отличается от аналогов. Она позволяет существенно повысить безопасность полета. Благодаря этому отечественные истребители превосходят зарубежные по техническим показателям. В частности, МиГ-35, с точки зрения эксплуатации и обслуживания, на данный момент является самым эффективным легким истребителем в мире.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".