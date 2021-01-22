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ЦАМТО

В Министерстве обороны прошло совещание по внедрению новых способов действий воинских подразделений

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БЛА «Орлан-10»
БЛА «Орлан-10».
Источник изображения: Минобороны РФ / Wikimedia

ЦАМТО, 21 января. В Министерстве обороны прошло совещание по внедрению в систему боевой подготовки войск (сил) новых способов действий подразделений, с учетом применения имеющихся на вооружении ВС РФ беспилотных летательных аппаратов.

В ходе совещания заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал специалистов Сухопутных войск, Военно-морского флота, Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, Воздушно-десантных войск и беспилотной авиации. Они доложили предложения по внедрению в систему боевой подготовки ВС РФ новых способов обучения с учетом поступающих на вооружение БЛА и результаты оперативных расчетов, показывающих преимущества применения подразделений с БЛА против применения этих же подразделений без БЛА.

По итогам совещания замглавы военного ведомства обратил внимание на учет вопросов взаимодействия подразделений с БЛА между собой по совместно решаемым задачам, вопросов противодействия БЛА противника, а также вопросам обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами ВС РФ.

Справочно:

В ВС РФ организована и проводится работа по внедрению в боевую подготовку подразделений Сухопутных войск новых способов действий с учетом применения имеющихся на вооружении и перспективных комплексов с БЛА.

Разработана и введена в действие программа подготовки подразделений, оснащенных комплексами с БЛА, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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