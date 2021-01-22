Китай намерен в первой половине 2022 года запустить свой первый солнечный зонд

Срок работы аппарата составит по меньшей мере четыре года

ШАНХАЙ, 21 января. /ТАСС/. Китай планирует осуществить запуск своего первого солнечного зонда ASO-S в первой половине 2022 года. Об этом сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

Срок работы аппарата, который весит 1 тыс. килограмм, составит по меньшей мере четыре года. Зонд будет находится на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей и собирать данные круглосуточно, приводит агентство сообщение базирующейся в городе Нанкин (восточная провинция Цзянсу) Обсерватории Цзыцзиньшань при Китайской академии наук.

Основной задачей зонда станет наблюдение за магнитным полем Солнца, а также солнечными вспышками и корональными выбросами массы. В установленное на нем оборудование войдут дисковый векторный магнитограф, жесткий рентгеновский тепловизор и солнечный телескоп.

С 60-х годов прошлого века во всем мире было запущено свыше 70 различных спутников для наблюдения за Солнцем.