Первый серийный истребитель Су-57 разместили на юге России

ХАБАРОВСК, 21 янв — РИА Новости. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа (ЮВО), сообщило правительство Хабаровского края.

"Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) Вооруженным силам России в этом году. Первый самолет уже поступил в один из авиаполков ЮВО", — говорится в релизе.

Неофициально о передаче первой серийной машины стало известно еще в декабре: РИА Новости об этом заявлял знакомый с ситуацией источник.

Где именно дислоцируют самолет не сообщалось, но было известно, что перед поступлением в строевую часть Су-57 пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске (Астраханская область).

По данным краевого Министерства промышленности, к концу 2024 года Воздушно-космические силы РФ получат 22 истребителя этого типа, а до 2028-го – 76 машин.

Кроме того, для опытной эксплуатации ВКС РФ ранее получили партию из десяти Су-57. После ее "обкатки" и было принято решение взять самолет на вооружение.

Контракт на производство Су-57 по личному распоряжению президента Владимира Путина подписали в ходе форума "Армия-2018". По словам директора КнААЗ Александра Пекарша, на заводе планомерно идет оснащение агрегатно-сборочных цехов дополнительными стендами и оснасткой для сборки, в том числе уникальными поворотными стапелями, разработанными специально для строительства истребителей пятого поколения.

Су-57, разработанный в компании "Сухой", — самый современный российский военный самолет, который построен на совершенно новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года.