Как управляют боевым роботом "Уран-6"

На полигоне под Воронежем военные испытали первый на западной границе России саперный робот "Уран-6". Бронированная гусеничная машина, чья задача - уничтожать мины и другие взрывоопасные предметы, не подвергая риску жизнь и здоровье людей, - пришла в инженерный полк совсем недавно, в декабре 2020 года. На первом ее практическом применении присутствовал корреспондент "РГ" - он освоил азы управления шеститонным роботом, понял, почему это под силу только крепким мужчинам, и узнал, зачем на броне "Урана" большая красная кнопка.

Оператора "Урана" и сам похож на киборга. Лицо скрыто прозрачным забралом, защищающим от осколков, на груди броня, способная выдержать очередь из автомата, на локтях, коленях и кистях - кевларовые щитки. За спиной массивный рюкзак на стальной раме с аппаратурой связи и аккумуляторами, из рюкзака торчит частокол антенн и тянется кабель к пульту на груди. Тот похож на игровую приставку: два джойстика, сенсорные экраны и россыпь кнопок, - только защитного цвета, массивнее и гораздо тяжелее.

Чтобы активировать робота, необходимо ввести на пульте шестизначный пароль. Если код верен, на корме "Урана" начинает мерцать красный маячок - он показывает, что машина признала хозяина и готова ему повиноваться. Прикосновением к сенсорному экрану запускается 240-сильный дизель ярославского производства. На фоне рева двигателей танков и другой военной техники работает он на удивление тихо и мирно, лишь в напряженные моменты посвистывая турбиной. Другой сенсор регулирует обороты: можно поддать газку и робот задвигается шустрее или наоборот, убавить ход.

Экранов на пульте два. На меньший, с сенсорами, выводится информация о состоянии бортовых систем: запас топлива, температура масла и подобное. Большой показывает изображение с видеокамер - их на "Уране" четыре. Одна, во лбу машины, показывает, что находится впереди (оператор может находиться за углом или вообще в укрытии за километр от места работы). Если бронированный щит с минным тралом поднят, обзор фронтальной камере закрыт. Тогда можно переключиться на две боковые - они показывают, что находится непосредственно перед гусеницами. Наконец, четвертый "глаз" робота смотрит назад - с его помощью оператор, оказавшись неподалеку, может сделать селфи или побриться, подняв забрало. А если серьезно, то камера заднего вида нужна, чтобы не наехать на что-нибудь - парктроник на "Уране" не предусмотрен.

Дальше начинается самое интересное.

- Пальцем левой руки надо нажать на кнопку присутствия оператора, она снизу. Без нее робот двигаться не будет, если отпустить кнопку - "Уран" сразу остановится, - объясняет оператор "Урана" старший лейтенант Андрей Дудкин, прошедший двухнедельный курс роботовождения в Подмосковье. - Лучше всего использовать средний палец - указательный и большой нужны для манипуляций джойстиком.

Левая ручка управляет ходом машины: вперед-назад, вправо-влево в различных вариациях. Правая - работой навесного оборудования. В комплекте с "Ураном" идут пять тралов для разных типов мин. Для оставшихся пальцев тоже есть свои клавиши, а если рук не хватает, на уровне живота из пульта торчит большая красная кнопка остановки двигателя. Я умудрился нажать ее несколько раз подряд. Красная кнопка еще большего размера размещена на броне самого робота в районе кормы - с ее помощью можно экстренно остановить машину. Под кнопкой небольшой круглый лючок, прикрытый стальной заслонкой. Если аккумуляторы в рюкзаке у оператора разрядятся, в лючок можно вставить кабель, подключить его к пульту и работать дальше. Радиоканал управления защищен от помех и перехвата - потому и антенн так много.

10-килограммовый рюкзак прилажен так ловко, что его тяжести не чувствуешь. А вот увесистый пульт скоро начинает оттягивать руки. На этот случай гаджет вешается на шею, но даже так необходимость манипулировать сразу несколькими ручками и кнопками сразу требует сноровки пианиста. Немного освоившись, я посылаю шеститонный "Уран" в полутораметровый сугроб. Кучу слежавшегося снега робот прошел, как саперная лопатка - папиросную бумагу. Кстати, лопатки у инженеров тоже новые - теперь они похоже на мачете, научились пилить, но по-прежнему пригодны для метания.

- Инженерные войска постоянно получают новую технику. Установка разминирования УР-15 (она сейчас проходит испытания) способна проделать проход в минном поле длиной в километр, - рассказал начальник инженерных войск общевойсковой армии ЗВО полковник Семен Пыпин. - К тому же базируется она на шасси БМП-3, имеющем режим электрохода и способна появляться на позиции практически бесшумно.

Также, по его словам, интересен комплекс КРИК - помещающийся в трех чемоданах набор излучателей создает на радарах противника полную иллюзию колонны военной техники. Противник наносит удар по пустому месту, а мы ответным ударом уничтожаем его средства поражения. Новые защитный комплект бережет сапера от ударной волны и осколков, а его штурмовой вариант выдерживает и автоматные пули. Та же задача у робота "Уран-6" - выполнить задачу, сохранив жизнь и здоровье военнослужащих.

Антон Валагин (Воронеж)