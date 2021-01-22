Сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота вышел в море для проведения учения

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота вышел в море для проведения совместного учения с береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ, сообщил штаб флота.

"СКР "Пытливый" совершает переход в назначенный район в акватории Чёрного моря для отработки комплекса корабельных учений с выполнением задач по ведению условного морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В нем отмечается, что в одном из морских полигонов экипаж сторожевого корабля проведёт совместное учение с расчётами современных противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион", в ходе которого выступит в роли корабля условного противника.