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Интерфакс-АВН

Сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота вышел в море для проведения учения

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Сторожевой корабль «Пытливый» в бухте Севастополя
Сторожевой корабль «Пытливый» в бухте Севастополя.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота вышел в море для проведения совместного учения с береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ, сообщил штаб флота.

"СКР "Пытливый" совершает переход в назначенный район в акватории Чёрного моря для отработки комплекса корабельных учений с выполнением задач по ведению условного морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В нем отмечается, что в одном из морских полигонов экипаж сторожевого корабля проведёт совместное учение с расчётами современных противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион", в ходе которого выступит в роли корабля условного противника.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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