Войти
Известия.ru

Первый истребитель Су-57 поступил в авиаполк ЮВО

153
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступил один из авиаполков Южного военного округа. Об этом в четверг, 21 января, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

По планам на 2021 год авиазавод в Комсомольске-на-Амуре передаст ВС России еще четыре таких самолета. В правительстве региона со ссылкой на министерство промышленности края сообщили, что к концу 2024 года в Воздушно-космических силах будет 22 истребителя Су-57.

Всего в соответствии с госконтрактом с филиалом компании «Сухой «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» к 2028 году в стране должно быть произведено 76 таких самолетов. Отмечается, что контракт на производство большой партии истребителей по распоряжению президента РФ Владимира Путина подписали в ходе форума «Армия-2018».

О том, что первый истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков ВКС России в конце декабря прошлого года сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тогда же стало известно, что самолет перед поступлением в авиаполк пройдет испытания в Ахтубинске.

В сентябре источники «Известий» в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе России сообщили, что для российских самолетов пятого поколения Су-57 сошьют чехлы, которые защитят их от непогоды и скроют от средств разведки. Выполненные из специального материала чехлы также скроют самолеты, в случае если они будут базироваться на аэродроме без ангаров и навесов.


Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
28.12.2020
Серийный Су-57 летит в Жуковский
03.02.2020
Истребитель пятого поколения Су-57 похож на легенду
31.05.2019
Сборка первого серийного истребителя Су-57
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря