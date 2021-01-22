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ТАСС

Российские военные инженеры получат новейший взрывотехнический лабораторный комплекс

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Военный инженер отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время работ по разминированию города Алеппо
Военный инженер отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время работ по разминированию города Алеппо.
Источник изображения: © Минобороны России/ТАСС, архив

Также будет построена полигонная база с использованием принципа открытой архитектуры

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новейший лабораторный комплекс для испытаний и полигонную базу получат российские саперы в рамках развития Международного противоминного центра ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС начальник центра Владимир Сидоренко.

Как рассказал Сидоренко, по указанию министра обороны РФ разработана концепция развития Международного противоминного центра и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск. "Согласно ей, на территории противоминного центра и испытательного института будут построены новый лабораторный комплекс для испытаний и полигонная база с использованием принципа открытой архитектуры", - рассказал Сидоренко.

По его словам, использование принципа открытой архитектуры позволит моделировать различные условиях для военнослужащих, проходящих обучение в центре, проводить все виды испытаний, изучать и апробировать средства инженерного вооружения с воспроизведением реальных условий эксплуатации в различных средах и климатических условиях, отрабатывать практические навыки управления войсками.

"Для этого планируется строительство атриума с различными климатическими зонами, лаборатории моделирования системы управления войсками, лаборатории контроля физико-механических и функциональных характеристик, трансформируемой исследовательской лаборатории гидродинамики, интерактивных тренажерных классов средств инженерного вооружения, динамических макетов местности для проведения командно-штабных игр", - пояснил начальник центра.

Сегодня инженерные войска празднуют 320-летний юбилей. Формирования ведут официальную историю с 21 января 1701 года - в этот день был издан указ Петра I о создании в Москве Школы пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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