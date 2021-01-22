Сенат США утвердил Эврил Хэйнс директором нацразведки США

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Сенат поддержал кандидатуру Эврил Хэйнс, предложенную президентом Джо Байденом, на пост директора национальной разведки США.

Согласно итогам голосования, 84 сенатора выступили "за" кандидатуру Хэйнс, 10 - "против".

Хэйнс станет первой женщиной, которая займет пост директора национальной разведки.

Ранее она занимала несколько должностей в сфере национальной безопасности. В частности, с 2015 по 2017 год Хэйнс являлась заместителем директора ЦРУ.

Во время слушаний по утверждению в Сенате она пообещала держать разведывательное сообщество подальше от политики.