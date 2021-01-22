Российские специалисты подготовят 30 саперов для Народной армии Лаоса

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил РФ приступили к обучению военнослужащих Народной армии Лаоса в провинции Сиенгхуанг, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В числе обучающихся 30 представители военно-инженерных подразделений Народной армии Лаоса. Обучение продлится в течение двух месяцев, военнослужащим, завершившим программу, будут вручены свидетельства установленного образца", - говорится в сообщении.

В программе - изучение российских средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, средства защиты и снаряжение сапера, современные стандарты гуманитарного разминирования, правила обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов, отметили в военном ведомстве.

Согласно сообщению, в ходе обучения будет задействована учебно-материальная база филиала МПЦ ВС РФ в Лаосе, в том числе переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлодетектор МГ-1, переносной искатель проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М и другие приборы.

В филиале МПЦ ВС РФ за предыдущие годы подготовлены 39 военнослужащих для Народной армии Лаоса. Кроме того военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование в районе аэродрома "Тхонгхайхин" провинции Сиенгхуанг. На сегодняшний день обнаружили более 310 взрывоопасных предметов. При этом общая очищенная саперами площадь составляет 2 гектара местности, уточнили в Минобороны РФ.