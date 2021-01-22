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США ввели беспрецедентные контрольные меры по отношению к зарубежным банкам

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Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном бюджете.

Минфин и правоохранительные органы США, согласно статье 6308 закона National Defense Authorization Act, теперь смогут запрашивать в рамках проводимых расследований "любые сведения" о "любых счетах" в зарубежном банке, если тот имеет корсчет в США. Это, как предполагается, позволит правоохранителям отслеживать в ходе своих расследований всю цепочку движения средств у интересующего их лица. В случае отказа выполнить требование зарубежный банк может быть оштрафован на сумму $50 тыс. в день, лишен корсчета. До сих американские госорганы имели право требовать только сведения, непосредственно связанные с проводками через сами корсчета.

Новые полномочия, которые получили американские правоохранители, могут увеличить комплаенс-риски для иностранных банков, имеющих корсчета в США. По мнению юридической фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, запросы в рамках нового законодательства США могут использоваться для расследований в отношении неамериканских граждан, которые проводили транзакции через банки вне США, не использовали корреспондентский счет в США и доллары США. Например, Минюст сможет проводить расследование в отношении неамериканской технологической компании, которая не использует банковскую систему США, поводит операции через банк, не имеющий присутствия в США. Достаточно, чтобы этот банк поддерживал корреспондентские отношения с американскими банками. Как пишут эксперты юридической фирмы, даже если эта технологическая компания не проводит операции в долларах или через сам этот корсчет, который есть у локального банка, но правоохранители выяснят, через какой банк с корсчетом она проводит операции, Минюст сможет запросить всю нужную ему информацию об операциях этой компании - прямо у этого неамериканского банка. При этом кредитная организация даже не имеет права проинформировать об этом клиента. В результате правоохранители смогут находить основания для привлечения к ответственности иностранного лица за нарушение антиотмывочного законодательства, даже, например, если имела место единственная транзакция между двумя неамериканскими банками. Достаточно будет, чтобы они использовали для ее проведения на каком-то этапе корсчет в американском банке.

Требования со стороны американских властей могут входить в противоречие с локальным банковским законодательством, говорят эксперты. Однако в новом законе говорится, что зарубежный банк не может отказать в предоставлении информации исключительно на основании того, что оно входит в противоречие с национальным банковским законодательством. Закон под угрозой штрафа также запрещает информировать о расследовании владельца счета.

"При установлении корреспондентских отношений, согласно подходам ФАТФ, банком может проводиться расширенная проверка в рамках требования "знай своего клиента", в том числе и в отношении банка-корреспондента и операций, совершаемых его клиентами. Такие подходы зафиксированы в законодательстве разных стран. Банк России также рекомендовал проводить более тщательный анализ при установлении корреспондентских отношений. Так что подобный запрос в отношении иностранного банка-корреспондента вполне может поступить от национального надзорного органа и в российский банк. Но вот введение ответственности за непредоставление информации банком-корреспондентом является нестандартным. Возможность наказания банка-корреспондента создает риски штрафа и закрытия корреспондентского счета", - сказал проекту X-Compliance заместитель руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов. По его мнению, в сложившейся ситуации при поступлении подобного запроса не американский банк-корреспондент будет руководствоваться национальным законодательством и предоставлять только информацию, не нарушающую национальное законодательство, в том числе о банковской тайне. Не американские банки, которые увидят серьезные риски поступления подобного запроса от американского банка-корреспондента и вероятность возникновения штрафа или закрытия корреспондентского счета, скорее всего примут решение о переводе корсчетов в другие страны, национальное законодательство которых не содержат подобных требований. "Вероятно, это может привести к сокращению расчетов в долларах США и закрытию прямых корреспондентских отношений с американскими банками, а также переводу расчетов в долларах в не американские банки-корреспонденты. В глобальном плане такое решение, вероятно, может привести к тому, что доллар США перестанет быть мировой резервной валютой", - полагает Наумов.

В последние годы, говорит аналитик X-Compliance Алексей Пана, американские власти уже стали, в частности, более широко трактовать вопрос, какие операции подпадают под действие санкционного законодательства страны. В частности, British Arab Commercial Bank был оштрафован в сентябре 2019 года за нарушение санкций против Судана, хотя операции, ставшие предметом расследования, в первом приближении проходили вне американской банковской системы. В мировом соглашении OFAC акцентируется внимание на том, что банк не имеет офисов или иного присутствия в США. Он проводил транзакции в интересах санкционных лиц в долларах США, но использовал для проводок корсчет в банке, находящемся вне США. Предполагалось, таким образом, что транзакции с фигурантами санкций, равно как и поступления средств в долларах США на корсчет будут на всем протяжении проходить вне США. Однако в цепочке движения средств в одном из промежуточных звеньев нашлись и американские банки.

Закон об оборонном бюджете США, который уже вступил в силу, содержит и целый ряд других новаций в сфере антиотмывочного законодательства. В частности, он предусматривает создание единого реестра бенефициарных владельцев американских компаний, расширяет круг организаций и операций, которые подпадают под действие антиотмывочного законодательства, совершенствует механизмы обмена информацией о сомнительных операциях, ужесточает наказания для нарушителей. Предполагается, что данные о владельцах - физических лицах будут раскрываться при регистрации фирм, а у действующих компаний будет два года на передачу сведений в реестр, который будет поддерживать Минфин США.

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