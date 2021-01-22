Российские саперы рассказали о работе в Сирии

Военные инженеры занимаются разминированием освобожденных территорий, также исполняют обязанности по обеспечению функционирования российской авиабазы Хмеймим

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 21 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие инженерных войск, выполняющие широкий спектр задач в Сирии, в профессиональный праздник рассказали журналистам о своей работе. Помимо разминирования освобожденных территорий военные инженеры имеют обязанности и по обеспечению функционирования российской авиабазы Хмеймим.

День инженерных войск России отмечается 21 января. В 2021 году военные инженеры празднуют 320-летие со дня создания в российской армии этого рода войск. Отсчет принято вести с 1701 года, когда по указу Петра I в Москве была открыта Школа пушкарского приказа. Помимо артиллеристов она начала и подготовку для армии специалистов по фортификации и минно-взрывному делу.

Первым идет сапер

Наиболее известны военнослужащие инженерных войск как специалисты по разминированию. В России широко освещалась их работа в освобожденных от боевиков крупных городах, таких как Алеппо и Дейр-эз-Зор, а также в одном из крупнейших мировых центров античной архитектуры - руинах Пальмиры. На эти и другие территории саперы приходили сразу после того, как их покидали боевики, обнаружив за пять лет более 150 тыс. взрывоопасных предметов.

"Как говорят, пока не прошел сапер, не пройдет никто. Подразделения инженерных войск являются первопроходцами - они проводят инженерную разведку на предмет наличия взрывоопасных предметов", - говорит заместитель начальника инженерных войск группировки войск (сил) ВС РФ в Сирии подполковник Павел Реуцкий.

По его словам, в республике перед саперами стоит особенно непростая задача. За годы войны боевики изучили опыт множества локальных конфликтов прошлых лет и выработали собственный. При изготовлении кустарных боеприпасов и взрывных устройств, обезвреживанием которых занимаются саперы, они применяют технологии, с которыми российским военнослужащим не приходилось сталкиваться ранее в таком объеме.

"Мы видим здесь опыт Афганистана, первой и второй чеченских кампаний. Отличительной особенностью здесь является то, что взрывные устройства, как правило, изготавливаются с применением производственных станков, которые были захвачены на заводах в Сирии. Поэтому они [боевики] имеют возможности для кустарного изготовления не только взрывных устройств, но и боеприпасов для артиллерии, причем даже реактивной, систем залпового огня. При этом при изготовлении взрывных устройств пытаются минимизировать применение металлических элементов, чтобы затруднить их обнаружение", - пояснил Реуцкий.

Подготовка и работа с коллегами

Образцы изготовленных боевиками взрывных устройств, боеприпасов и даже артиллерийских орудий можно наблюдать в расположении инженерных войск на базе Хмеймим. Они не просто образуют выставку - находки тщательно изучаются, чтобы выработать наиболее эффективные способы обезвреживания подобных изделий.

Помимо собственной работы российские специалисты проводили обучение и сирийских саперов. Несмотря на то, что необходимое их число уже подготовлено и деятельность учебного центра в Сирии свернута, местные коллеги, по словам Реуцкого, регулярно обращаются к россиянам за консультациями.

"Сейчас они наряду с нами выполняют весь спектр задач, занимаются и очисткой местности. Работы еще очень много: в стране есть ряд объектов, которые после освобождения вообще не подвергались сплошной очистке. Это, например, населенный пункт Сальма - город в руинах, и его необходимо очистить. Есть и другие подобные территории", - подчеркнул Реуцкий.

Защита от провокаций

Работа у саперов есть и на самой авиабазе Хмеймим. Группа разминирования в специальных взрывозащитных костюмах обходит при поддержке бронетранспортера периметр базы и проводит инженерную разведку. Военнослужащие ищут взрывные устройства, которые могут быть заложены неподалеку.

"Особое внимание уделяют дорожным объектам, где наиболее вероятна закладка взрывоопасных предметов. Под асфальт будет сразу заметно, поэтому закладка наиболее вероятна под столбы кабель-трассы, водопропускные трубы, в какой-то близкий к дороге кювет", - поясняет Реуцкий.

Маршрут общей протяженностью 10 км группа инженерной разведки проходит более трех часов. Проведение инженерной разведки дважды в сутки дает возможность всем остальным военнослужащим на Хмеймиме безбоязненно передвигаться вдоль периметра ограждений. На недавних новогодних праздниках, говорят саперы, частоту процедуры увеличили до четырех раз в сутки.

С 2015 года, когда российские военнослужащие были дислоцированы на Хмеймиме, отмечает Реуцкий, случаев обнаружения взрывных устройств на территории самой базы не было. Однако саперы находили потенциально взрывоопасные предметы неподалеку за периметром ограждений.

Жизнеобеспечение базы

Работают инженерные войска не только с взрывоопасными предметами, на их плечах строительство и поддержание защитных сооружений, а также обеспечение Хмеймима электричеством и, самое главное, чистой водой. Зимой авиабаза потребляет около 25 куб. м воды ежедневно, летом, когда в Сирии сильная жара, - вдвое больше.

"Здесь работает мобильная станция комплексной очистки воды СКО-10 на базе автомобиля "Камаз". В ней установлены 64 фильтра, и мы можем очищать воду, насыщенную железом и другими элементами, даже радиоактивную", - поясняет журналистам начальник инженерной службы смешанного авиационного полка подполковник Виталий Зыков.

С радиационным заражением, впрочем, на Хмеймиме работать не приходится. Поступающая из близлежащего города вода насыщена в основном железом и частицами известняка. По словам Зыкова, назвать такую воду питьевой трудно, однако после очистки претензий к ней не предъявляют даже специалисты санитарно-эпидемиологической службы, которые проверяют результат работы инженеров несколько раз в день.