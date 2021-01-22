Войти
Известия.ru

Байден назначил Дэвида Норквиста исполняющим обязанности главы Пентагона

192
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Президент США Джо Байден назначил Дэвида Норквиста исполняющим обязанности главы Пентагона, сообщается на сайте Министерства обороны страны в среду, 20 января.

Отмечается, что Норквист будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока Сенат не утвердит его преемника. Во время президентства Дональда Трампа он занимал пост заместителя министра обороны.

Ранее стало известно, что Джо Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря страны директора Института зарубежной службы (FSI) Дэна Смита. Он будет занимать данную должность до тех пор, пока сенат не утвердит кандидатуру советника американского лидера Энтони Блинкена.

В ноябре сообщалось, что Джо Байден рассматривает в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны страны бывшего главу центрального командования вооруженных сил США Ллойда Остина. На данный момент его кандидатуру рассматривает Сенат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
12.03.2020
Лучший рост в НАТО: Франция совершила оружейный прорыв
14.08.2019
"Нехорошо": Трамп оценил взрыв под Архангельском
26.04.2019
ГРУ: США готовят варианты переворота в Венесуэле, в том числе интервенции
27.11.2017
Пентагон: ситуация в Афганистане по-прежнему является боевой ничьей
27.03.2017
Шантаж, угрозы, подкуп: какими "невидимыми мерами" США ударят по России
12.11.2015
Республиканец Кейсик считает, что США нужно активнее поддерживать своих союзников в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря