Президент США Джо Байден назначил Дэвида Норквиста исполняющим обязанности главы Пентагона, сообщается на сайте Министерства обороны страны в среду, 20 января.

Отмечается, что Норквист будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока Сенат не утвердит его преемника. Во время президентства Дональда Трампа он занимал пост заместителя министра обороны.

Ранее стало известно, что Джо Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря страны директора Института зарубежной службы (FSI) Дэна Смита. Он будет занимать данную должность до тех пор, пока сенат не утвердит кандидатуру советника американского лидера Энтони Блинкена.

В ноябре сообщалось, что Джо Байден рассматривает в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны страны бывшего главу центрального командования вооруженных сил США Ллойда Остина. На данный момент его кандидатуру рассматривает Сенат.