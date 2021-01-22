Седьмой пошел: «всевидящий корвет» отправился во Владивосток

Командование ВМФ приняло решение о месте службы новейшего корвета проекта 20380 «Алдар Цыденжапов». Изначально его планировали направить на Камчатку, однако в итоге местом приписки корабля будет Владивосток. Одной из задач корвета станут дальние походы в тихоокеанском регионе. Благодаря уникальному радару «Заслон» он радикально усилит мощь Приморской группировки флота. Новейшая РЛС на борту с высокой точностью обнаруживает летательные аппараты, крылатые ракеты и беспилотники, и даже может отслеживать полет снарядов собственной бортовой пушки. За свои возможности «Цыденжапова» уже назвали «всевидящим корветом». Эксперты отмечают, что ТОФ активно вовлечен в обеспечение внешней политики России в одном из ключевых регионов мира, и обновление группировки надводных кораблей давно назрело.

Командование ВМФ приняло решение о месте службы новейшего корвета проекта 20380 «Алдар Цыденжапов». Изначально его планировали направить на Камчатку, однако в итоге местом приписки корабля будет Владивосток. Одной из задач корвета станут дальние походы в тихоокеанском регионе. Благодаря уникальному радару «Заслон» он радикально усилит мощь Приморской группировки флота. Новейшая РЛС на борту с высокой точностью обнаруживает летательные аппараты, крылатые ракеты и беспилотники, и даже может отслеживать полет снарядов собственной бортовой пушки. За свои возможности «Цыденжапова» уже назвали «всевидящим корветом». Эксперты отмечают, что ТОФ активно вовлечен в обеспечение внешней политики России в одном из ключевых регионов мира, и обновление группировки надводных кораблей давно назрело.

С мощным «Заслоном»

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдет в состав 165-й бригады кораблей, базирующейся во Владивостоке, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Тем самым было решено усилить юго-восточные рубежи страны и военно-морское присутствие на Тихом океане.

«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» — седьмой представитель серии корветов проекта 20380 «Стерегущий». Он получил свое название в честь матроса Тихоокеанского флота, который в 2009 году ценой своей жизни предотвратил катастрофу на эсминце «Быстрый» и спас корабль и 300 человек экипажа.

Многоцелевой корвет проекта 22380 стал самым массовым крупным боевым кораблем, разработанным в постсоветское время. До сегодняшнего дня в составе ВМФ России их было шесть. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» несут службу на Балтийском флоте, «Совершенный» и «Громкий» — на Тихоокеанском. «Ретивый» и «Строгий» достраивают в Санкт-Петербурге: по плану они должны войти в состав Балтийского или Черноморского флотов.

Для отправки на Тихоокеанский флот запланировали два корвета, построенных по обновленному проекту. «Алдар Цыденжапов» был передан флоту в конце прошлого года, «Резкий» должен быть готов до конца этого года. Оба корабля строились на Амурском судостроительном заводе.

Одно из главных преимуществ новых кораблей серии — интегрированные РЛС «Заслон». Они способны эффективно обнаруживать выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели — не менее чем за 300 км. Антенный блок закреплен в основании мачты и внешне напоминает пирамиду с большим количество граней. За каждой гранью скрыты стационарные приемо-передающие устройства, которые отслеживают перемещения различных объектов. Операторы РЛС могут получать на экранах точную и непрерывную картинку о воздушной, надводной и наземной обстановке в режиме реального времени. На традиционных установках она прерывается из-за вращения приемо-передающего блока. В состав комплекса входят аппаратная, командный пункт, посты высокочастотных и радиотехнических приборов.

— Радар этого корвета настолько мощный, что может даже следить за снарядами, которыми стреляют из пушки, — пояснил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — В 165-й бригаде он будет самым крупным кораблем. У него отличные ходовые качества и мощное вооружение. А радиолокационное оборудование будут использовать в интересах всей группировки в Приморье и прилегающей акватории.

Важный регион

На Тихоокеанском флоте сложилась непростая ситуация с обновлением корабельного состава, отметил военный эксперт Василий Кашин.

— Особенно это касается надводных кораблей. При этом ТОФ вовлечен в многочисленные мероприятия по обеспечению внешней политики России — совместные учения, визиты, патрулирование у побережья Сомали, Сирии и многие другие, — рассказал специалист. — И не всегда для этого в наличии оказывается достаточное количество кораблей. Один раз даже не состоялись в назначенное время совместные учения с китайцами, потому что не было кораблей, которые можно было отправить. Так что флот там работает с полным напряжением сил. Для обеспечения всей этой активности, помимо выполнения собственно боевых задач, нужны новые корабли во Владивостоке.

Василий Кашин считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится все более важным, и обстановка там довольно напряженная.

— Мы все больше начинаем взаимодействовать с КНР. Возросло количество совместных учений, было совместное патрулирование бомбардировщиков. Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион становится главной ареной современной мировой политики, — заявил эксперт. — Не все это пока осознают, а Атлантика все больше превращается в периферию. Поэтому флот там нужен. ТОФ активно задействован в обеспечении российской внешней политики, и обновление надводных сил на Тихом океане давно назрело.

Самый массовый

Корабли проекта 20380 были спроектированы по последнему слову техники с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из многослойных композиционных материалов, что серьезно снизило заметность в радиолокационном диапазоне. Подводная часть корпуса получила обводы, позволившие снизить сопротивление воды на скорости около 30 узлов примерно на четверть. За счет этого корабль стал быстрее на 1,5 – 2 узла.

Корветы вооружены противокорабельным комплексом «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35 с дальностью стрельбы до 260 км, а также универсальной 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190 с дальностью стрельбы 21,3 км и скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. Для защиты от атак с воздуха их оснастят ЗРК «Редут». Сейчас это самая мощная система ПВО, которой оборудуют корабли ВМФ. Она может одновременно наносить удар по 16 целям на расстоянии до 400 км. Ее тактико-технические характеристики могут быть востребованы не только флотом. «Редут» позволит накрывать «зенитным зонтиком» прибрежные города, военно-морские базы или особо важные районы.

На корветах установлена автоматическая система управления (АСУ), которая позволяет в режиме реального времени передавать любые данные с одного корабля на другой. АСУ может грамотно распределить цели между несколькими плавсредствами, гарантируя, что одно и то же судно, самолет или крылатая ракета без необходимости не будут атакованы дважды.

Как ранее сообщали «Известия», в 2019 году было принято решение приостановить постройку кораблей данного проекта. Однако затем оно было пересмотрено. В августе 2020-го в ходе посещения Амурского судостроительного завода глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что прибыл на предприятие в том числе для того, чтобы понять, способно ли оно спустить на воду еще шесть корветов за восемь лет.