Войти
ТАСС

Рогозин поблагодарил ушедшего в отставку главу NASA Брайденстайна за совместную работу

188
0
0
Джим Брайденстайн и Дмитрий Рогозин
Глава НАСА Джим Брайденстайн и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Reuters

Гендиректор Роскосмоса отметил, что глава NASA внес существенный вклад в освоение космоса, и пожелал ему успехов на новой работе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин от лица госкорпорации поблагодарил за совместную работу главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна, который, как и другие члены администрации президента Дональда Трампа, ушел в отставку после инаугурации Джозефа Байдена.

"Дорогой Джим! От имени команды Роскосмоса примите огромную благодарность за совместную работу", - написал Рогозин в Twitter в ответ на прощальное обращение Брайденстайна.

По словам главы Роскосмоса, освоение космоса всегда было мечтой и сложной задачей для всего человечества. "Несмотря на известные противоречия, наши страны всегда тесно взаимодействовали в космической деятельности и особенно в рамках МКС", - подчеркнул Рогозин, добавив, что глава NASA внес существенный вклад в это дело, и пожелав ему успехов на новой работе.

В ноябре 2020 года Брайденстайн заявил Aerospace DAILY о намерении уйти в отставку, даже если новый президент попросит его остаться. По его словам, главой NASA должен быть кто-то, кто имеет близкие отношения с президентом США, кому он будет доверять. Он подчеркнул, что не считает себя таким человеком. В то же время в публикации с благодарностями, Брайденстайн заявил, что для него было большой честью работать на посту главы NASA.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. Байден принес присягу на верность конституции и стране, после чего над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.07.2020
Дональд и Луна
01.06.2020
Все на своих: что изменит успешный полет корабля Илона Маска к МКС
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
14.02.2020
"Роскосмосу" предстоит реализация серьезных проектов при бюджете, на порядок меньшем, чем у NASA, отмечает Рогозин
20.11.2019
Впервые за 20 лет: астронавты NASA не летят на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря