«Колокольчики» и другие сюрпризы для российских саперов в Нагорном Карабахе

Российские саперы в Нагорном Карабахе при проверке местности обнаруживают огромное количество брошенных боеприпасов, неразорвавшихся снарядов на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

Об этом сообщил в интервью «Российской газете» начальник инженерных войск Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Встречаются минные поля различных типов. В городе Степанакерт найдено особенно много неразорвавшихся кассетных суббоеприпасов М-85 «Колокольчик» (оружие неизбирательного действия, которое запрещено международным гуманитарным правом использовать при ведении боевых действий в густонаселённых районах)», - отметил Юрий Ставицкий.

Вдоль Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах, на ряде автомобильных мостов были обнаружены готовые к подрыву заряды, российские сапёры их успешно обезвредили, сказал генерал.

«Попадаются остатки ударных беспилотных летательных аппаратов иностранного производства с размещёнными на них боеприпасами», — добавил он.

При этом многие опасные находки, не подлежащие транспортировке, уничтожаются на месте обнаружения, остальные перед подрывом перевозятся на оборудованные площадки уничтожения.