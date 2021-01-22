В новой Стратегии военной безопасности Украины России отводится роль «агрессора»

Новый документ среди прочего учитывает риски военной угрозы со стороны России и дисбаланс военных потенциалов Украины и Российской Федерации.

Кабинет министров одобрил проект указа президента о решении Совета национальной безопасности и обороны о Стратегии военной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.

Пресс-служба Министерства обороны при этом сообщила, что стратегия призвана заменить Военную доктрину и определяет цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, касающейся обеспечения военной безопасности нашего государства.

Стратегия военной безопасности предусматривает закрепление концепции всеобъемлющей обороны и привлечение для ее реализации не только Вооруженных сил Украины, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества. Новый документ также учитывает риски военной угрозы со стороны России и дисбаланс военных потенциалов Украины и Российской Федерации.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, комплексная оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе, асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права. В случае одобрительного решения СНБО, Стратегия военной безопасности будет введена в действие указом президента.

В Минобороны подчеркнули, что Стратегия военной безопасности Украины является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.

Министерство обороны в течение трех месяцев после одобрения Стратегии военной безопасности должно представить проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства.