«Алмаз-Антей» попал в огранку. Три крупных участка под застройку проданы за 8 миллиардов

Концерн «Алмаз-Антей» продал три объекта — на Обводном канале, Шкиперском протоке и Малом пр. П.С. Инженеры и производство оттуда переехали на главную площадку, а вырученные деньги направляются на развитие предприятия.

Объекты на Васильевском острове и Обводном канале были проданы утром во вторник, 19 января, а тот, что на Петроградской стороне, — 15 января. Все три актива были проданы на торгах, покупателями выступили крупные девелоперы. Крупнейший лот — 12 гектаров на Васильевском острове за 4,8 млрд рублей — достался Группе ЛСР. До сих пор на этом месте располагался входящий в «Алмаз-Антей» ВНИИ Радиоаппаратуры. Покупатель второго объекта, на углу Обводного канала и Лермонтовского проспекта, — группа RBI — готов заплатить 2,6 млрд рублей. В исторических и охраняемых государством помещениях там располагалось АО «Завод радиотехнического оборудования».

Самым загадочным покупателем видится московское ООО «Пегас» с гендиректором Александром Бутовым. Ему достается комплекс зданий в Петроградском районе, на Малом проспекте, 4, общей площадью 1,8 тыс. кв. м и в придачу к нему почти гектар земли. По данным «Фонтанки». за этим ООО, созданным лишь в декабре 2020 года, участники рынка видят крупнейшую московскую девелоперскую группу ПИК. Ранее там располагался завод «Навигатор», который также входит в «Алмаз-Антей».

Представители госконцерна подчеркивают: каждое из предприятий, освобождающих площади в центре города, уже получило собственный комплекс зданий с современным оборудованием на основной площадке в Петербурге — на Обуховском заводе. Вырученные от продажи деньги пойдут на финансирование программы развития предприятий и погашения взятых на это кредитов.

«При благоприятном исходе в планах компании — строительство на данном участке жилого комплекса с объектами инженерной и социальной инфраструктуры бизнес-класса или класса «комфорт+», — рассказали в пресс-службе Группы ЛСР о своем видении приобретенного участка в Шкиперском протоке. — Очевидно, что одной из первоочередных задач девелопера данного участка будет его полноценная подготовка к дальнейшему строительству, в том числе работы по сносу. Основная сложность реализации девелоперского проекта в данной локации — это, пожалуй, прежде всего конкурентное окружение, существующее большое предложение жилья на Васильевском острове».

Ранее ЛСР уже купила один также выставленный на торги участок «Алмаз-Антея» — вторую площадку завода «Навигатор» в Петроградском районе, на ул. Красного Курсанта, 19.

В Группе RBI подтвердили факт приобретения участка на Обводном канале, однако от подробных комментариев отказались — пока рано о чем-то говорить. Ранее сообщалось, что на этом объекте общей площадью 6,2 га располагаются корпуса в 30 тыс. кв. м. Стоит признать, RBI достался, пожалуй, самый сложный актив. Часть зданий там является памятниками архитектуры федерального значения — они входят в ансамбль Николаевского кавалерийского училища. Но компания Эдуарда Тиктинского уже имеет опыт (хотя и не очень простой) работы с памятниками. Сейчас этот объект освобожден от прежних обитателей и законсервирован. Прежний собственник провел ряд реставрационных и охранных мероприятий.

В Группе ПИК не стали комментировать свои приобретения в Петербурге. До этого холдинг уже отметился приобретением крупной промышленной площадки — территории завода им. Климова на Большом Сампсониевском проспекте — и уже ведет там работы по редевелопменту и строительству жилого комплекса.

«Данные активы экспонировались на рынке довольно длительное время, и практически все инвесторы их так или иначе анализировали. При этом сейчас на рынке сформировались такие условия, при которых крупнейшие девелоперы, обладающие собственной ликвидностью и хорошими отношениями с банками, готовы приобретать даже такие активы. В первую очередь это связано с большим дефицитом земли в городе, а также бурным ростом цен на недвижимость, вплоть до 30%, и ростом спроса в условиях ограниченного предложения, — отмечает Андрей Бойков, управляющий партнёр консалтингового агентства Rusland SP. — По всем участкам инвесторам потребуется потратить на подготовку градостроительной документации порядка 1,5–2 лет. Участок на Шкиперском наиболее перспективен для реализации жилого проекта: он находится в корректной жилой зоне, возвести можно около 200 тыс. кв. м. Здания на Лермонтовском проспекте также очень интересны, но являются объектом КГИОП, а их снос невозможен. Девелопер может провести реконструкцию и реализовать коммерческую функцию: апартаменты, бизнес-центр, коворкинг или гостиницу. Кроме того, остаётся незастроенная часть участка, где можно создать жилую часть бизнес-класса. Придётся скрупулёзно прорабатывать концепцию, однако компания RBI специализируется на таких проектах и сможет сделать качественный продукт. На Малом проспекте также возможно реализовать жилой проект площадью до 20 тыс. кв. м».

Позитивно оценивает перспективы этих участков и Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), хотя она дает чуть более низкий прогноз перспективного объема застройки. «Все они расположены в привлекательных локациях, вблизи центральной части города — метро, инфраструктура в пешей доступности, подходят под строительство жилья классов «комфорт+» или «бизнес» (зависит от качественных характеристик ЖК). На участке на Шкиперском можно построить 130 тыс. кв. м жилья, на Лермонтовском — 85 тыс. кв. м жилья, Малый пр. — 15 тыс. кв. м жилья», — оценивает эксперт.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»