Израильтяне перепроектировали электрический самолет Alice

Израильская компания Eviation перепроектировала перспективный электрический самолет Alice, внеся в конструкцию его планера несколько серьезных изменений. Изображение измененного самолета получило издание Flightglobal; разработчики его не комментируют. В числе наиболее заметных изменений — хвостовое оперение летательного аппарата, шасси и число и расположение электромоторов с воздушными винтами.

Eviation впервые обнародовала проект Alice в 2017 году. По этому проекту, самолет получил три электромотора с толкающими воздушными винтами и аккумуляторную батарею достаточной емкости для относительно коротких региональных перелетов. Прототип Alice длиной 12 метров рассчитан на 9 пассажиров, но в будущем разработчики планируют создать 22-местную версию летательного аппарата.

Самолет получил удлиненное крыло небольшой стреловидности с размахом 13,5 метра и V-образное хвостовое оперение. Электромоторы с толкающими воздушными винтами были расположены по одному на законцовках крыла и в хвостовой части. Максимальная взлетная масса Alice составляет 6,4 тонны. Предполагается, что первые версии Alice смогут выполнять полеты на расстояние до одной тысячи километров на скорости до 240 узлов (445 километров в час).

Измененный проект самолета предполагает размещение двух электромоторов в хвостовой части. Они будут оснащены двумя тянущими воздушными винтами. Кроме того, летательный аппарат получил T-образное хвостовое оперение. Кроме того, в изначальном проекте самолет имел две стойки шасси под крылом ближе к носовой части и рулевую стойку в хвостовой части. В измененном проекте Alice получил прямое крыло ближе к хвостовой части с двумя стойками шасси и рулевую стойку в носовой части.

В декабре прошлого года Eviation объявила о доработке прототипа электрического самолета Alice и начале подготовки летательного аппарата к первому полету. Компания намерена начать летные испытания самолета в 2021 году. Завершить сертификацию Alice разработчики планируют во второй половине 2023 года.

Василий Сычёв