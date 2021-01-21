США готовят Прибалтику к войне с Россией

Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее?

Соединенные Штаты, согласно одобренному проекту бюджета на следующий год, предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Финансы выделяются в рамках новой "Балтийской инициативы безопасности".

Страны Прибалтики очень рады этой огромной дотации. Уже понятно, на что они пустят свалившиеся им на голову капиталы. В первую очередь – на укрепление присутствия НАТО, в частности в Литве.

"Самый важный стратегический партнер"

В январе 2021 года премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в ходе беседы с послом США в Вильнюсе Робертом Гилкристом заявила, что рост военных расходов этой республики открывает новые возможности для сотрудничества с США. "Литва твердо привержена направлять два или более процентов ВВП страны на безопасность и оборону. Увеличение оборонных расходов также открывает новые возможности для практического сотрудничества с США", – отметила Шимоните. Она назвала стратегическое партнерство Вильнюса и Вашингтона одним из приоритетов своего правительства. Кабинет министров будет стремиться укреплять его "во всех без исключения областях", заверила премьер. "Главный вопрос повестки дня – поддержка народа Белоруссии, поэтому внимание и поддержка США особенно важны", – подчеркнула Шимоните.

А 18 января стало известно, что ведомства Литвы приступают к разработке "всеобщего плана по защите государства", в котором будет оговорена не только вооруженная оборона, но и роли других институтов, а также "общественного гражданского сопротивления". Это подтвердил в интервью BNS министр обороны Арвидас Анушаускас – и попросил на данный проект дополнительные ассигнования. "Ресурсы нужны не только для того, чтобы призвать дополнительное количество человек, но и обеспечить их, обеспечить воинские подразделения. Призыв людей только ради массовости не подходит военным структурам, они все детально планируют на несколько лет вперед. Если такое политическое решение попадет в военное планирование, то потребность в ресурсах возрастет на несколько сотен миллионов евро – я говорю сразу открыто и прямо", – предупредил министр.

Тем временем Сейм Литвы принял резолюцию об "укреплении стратегического партнерства" с Соединенными Штатами Америки. Резолюция обязывает "закрепить стратегическое партнерство с США в оборонной сфере" и добиваться постоянного присутствия вооруженных сил США в Литве. В документе отмечается, что Литва "была, является и останется верным партнером США – в мире, в Европе и в регионе Балтийского моря".

Представивший резолюцию председатель парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис отметил, что начало работы палаты представителей США нового созыва является самым подходящим временем для того, чтобы Сейм Литвы назвал важнейшие приоритеты. "США являются пятым экспортным рынком для продукции литовского происхождения, который растет. Наш экспорт почти в два раза больше, чем импорт. США создают очень много рабочих мест в нашей стране, почти 9 тыс. Поэтому нет сомнений в том, что мы за углубление этих торговых отношений, к чему стремимся с новой администрацией", – сказал Павиленис.

Сеть военных баз

К слову, войска США и так присутствуют в Литве – но в порядке ротации, прибывая на периодические учения. Так, одна из нашумевших операций подобного рода началась осенью 2019 года, когда в Литву в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) прибыл американский батальон в составе свыше 500 военнослужащих. С собой они привезли тяжелую технику: 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Бредли" и 70 колесных транспортных средств. В Литве они были размещены в районе полигона Пабраде – в десятке километров от границы с Белоруссией. Гости провели там свыше полугода, и все это время усердно тренировались, сотрудничали с местными военными и обменивались с ними опытом.

В начале сентября прошлого года в Литве на полигоне в Пабраде близ белорусской границы проходили очередные маневры, в которых приехали поучаствовать солдаты 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады Сухопутных войск США. Накануне учений президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что половина армии республики стоит вдоль государственных границ из-за угроз НАТО. Когда этот контингент убыл, в Литву в ноябре прошлого года прибыл новый.

Но Вильнюсу хочется большего – что подтвердил и следующий (с декабря 2020 года) глава минобороны Анушаускас. "Мы говорим о присутствии в Литве на постоянной основе.

Формулировка наших желаний очень важна, так как американцы не могут сами прислать дополнительные мощности без нашего согласия и желания... Думаю, что в будущем, с учетом планов военного сдерживания, мы так или иначе надеемся этого достичь. Разумеется, это будет зависеть и от новой американской администрации", – подчеркнул министр.

Подготовка к расширенному приему иностранных контингентов уже ведется. В январе 2021 года министерство обороны Литвы подписало соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с компаниями UAB Salvinta и UAB Partneryystes projektai keturi. Эти компании построят для минобороны три новых военных городка. Стоимость работ по контрактам составляет около 168 млн евро, они должны быть завершены в 2023 году. Военные городки на в общей сложности 3 тыс. солдат будут возведены в Шяуляе, Вильнюсском и Шилальском районах Литвы.

"Приходите, гости дорогие!"

В свою очередь и Латвия минувшим летом анонсировала создание огромной военной базы в Лиепае. Она будет размещена на площади в 35 га вокруг бывшей советской военной гавани.

В Лиепае в данный момент расквартировано девять структур латвийского министерства обороны, в том числе военные корабли, подразделения гражданского ополчения "Земессардзе" и т. д. План развития военной базы в этом городе разбит на два этапа. В течение первого этапа планируется построить казармы, здание штаба, столовую, склад продуктов, медицинский центр, спортивный комплекс, гарнизонный склад, склады "Земессардзе" и морских сил, ремонтную мастерскую, транспортные боксы и т. д. На втором этапе будут построены склад боеприпасов, заправочная станция, пристани и другие объекты. Тут стоит напомнить, что порт Лиепаи периодически используется для выгрузки тяжелой техники НАТО, прибывающей в Латвию для участия в учениях.

Также идет расширение и реконструкция военного полигона Meza Mackevici ("Лес Мацкевичи") под Даугавпилсом. Изначально занимал площадь в 10 га. Но в позапрошлом году минобороны Латвии анонсировало план значительного его расширения. Жители Даугавпилса собрали свыше 10 тыс. подписей против этой идеи – люди опасаются, что столь крупный объект вблизи крупного города будет мешать нормальной жизни. Но к их мнению не прислушались, и теперь под Даугавпилсом уже проводятся учения сил НАТО.

Еще 31 мая 2018 года новую базу Национальных вооруженных сил Латвии открыли в населенном пункте Лузнава, что находится в окрестностях городка Малта в Латгалии. Всего министерство обороны Латвии в период с 2018 по 2021 год ежегодно инвестирует в развитие военной инфраструктуры примерно по 50 млн евро. Самые большие суммы вкладываются в военную базу в Адажи под Ригой, она поглощает примерно 60% всех инвестиций. Произведены также вложения в авиабазу Национальных вооруженных сил в Лиелварде, где ведется строительство новых казарм.

Одновременно немалые суммы отпускаются на сеть опорных пунктов вооруженного добровольческого ополчения "Земессардзе". Минобороны обустраивает инфраструктуру шести новых баз для батальонов "Земессардзе": в Риге, Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях. Продолжается развитие полигонов и стрельбищ. Кроме находящихся в Адажи и под Даугавпилсом, финансирование получил региональный полигон НВС в Алуксненском крае, а также один специализированный полигон в Скрунде.

Для кого предназначена вся эта инфраструктура? Далеко не только для скромной по численности армии самой Латвии.

В стране постоянно дислоцирован интернациональный батальон НАТО, укомплектованный солдатами из разных стран.

Сверх этого, в Латвию регулярно прибывают и другие солдаты НАТО – для участия в постоянно проводимых в Прибалтике маневрах, по окончании которых гости в форме убывают к местам постоянной дислокации. Всех этих людей нужно где-то размещать, кормить и снабжать всем необходимым. Оттого Рига и развивает сеть своих военных баз.

В феврале прошлого года эстонский министр обороны Юри Луйк также утвердил новую программу развития своего ведомства на 2021–2024 гг. По словам Луйка, в ближайшие четыре года эстонская армия получит новое ручное огнестрельное оружие, пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы, а также на вооружение будут приняты самоходные артиллерийские установки. Предусмотрены и крупные инфраструктурные проекты – строительство Центра военной медицины в Тарту, военного училища и появление целой сети штабных, учебных, медицинских, водолазных, складских и ремонтных подразделений в Минной гавани Таллина. Минувшим летом в Эстонию прибыли 92 ракеты Javelin из США. Всего же за последние несколько лет США предоставили Эстонии военную помощь на сумму более 190 млн долларов.

На этом фоне особенно цинично выглядят заявления главы минобороны Литвы о том, что его страна видит "односторонние элементы укрепления военной мощи России в Калининградской области". В реальности, как уже писала газета ВЗГЛЯД, военный потенциал России вокруг Калининграда несопоставимо меньше возможностей стран НАТО вокруг этого российского эксклава.

Валентин Жуков