На МКС в очередной раз отключилась система получения кислорода

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - Система получения кислорода "Электрон-ВМ" вновь вышла из строя на Международной космической станции, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.
"В 15:19 прошла информация об отказе "Электрона", - сказал Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.
Это уже седьмой случай поломки системы за последние месяцы. Ранее система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.
Ранее в среду космонавт сообщил что на МКС вышла из строя одна из двух систем кондиционирования воздуха - СКВ-2.
Система "Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.
С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре.
Замглавы ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев ранее сообщил, что в корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.