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ТАСС

Экипаж экспедиции МКС-65 выполнит до трех выходов в открытый космос

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Плановый выход в открытый космос ВКД-47
Плановый выход в открытый космос ВКД-47.
Источник изображения: Фото Сергея Кудь-Сверчкова

Основной его задачей станет поэтапная интеграция модуля "Наука" в российский сегмент МКС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские космонавты, которые войдут в состав новой длительной экспедиции на МКС, выполнят до трех выходов в открытый космос. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"До трех выходов в открытый космос может выполнить экипаж МКС-65 в предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦПК, основной задачей станет поэтапная интеграция модуля "Наука" в российский сегмент МКС. Все операции, которые космонавтам предстоит проводить на орбите, они отрабатывают в гидролаборатории.

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

В качестве дублеров изначально были утверждены Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин, однако позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что межведомственная комиссия приняла решение вывести космонавта Андрея Бабкина из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65 по медицинским показаниям, вместо него в качестве бортинженера утвержден космонавт-испытатель Олег Артемьев.

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Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Медицина
МКС
Союз ПКК
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