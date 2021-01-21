Тереза Мэй: «Мы отказались от своего глобального морального лидерства» (Daily Mail, Великобритания)

В программной статье Терезы Мэй, во многом посвященной ожиданиям от президентства Джо Байдена, заявляется о необходимости лидерства Вашингтона и Лондона в мировой политике. Бывший премьер-министр Великобритании критикует Трампа, «подвергшего демократию в США угрозе», и по «старой доброй» британской традиции не забывает и об антироссийской и антикитайской риторике.

На этой неделе в Америке пройдет инаугурация нового президента, и у свободного мира появится новый лидер. Я верю, что в лице Джо Байдена (Joe Biden) и Камалы Харрис (Kamala Harris) у Великобритании появятся партнеры, стремящиеся к достижению безопасности в нашем мире. У США и Великобритании есть общие непреходящие ценности: уважительное отношение к человеческому достоинству и правам человека, свободе слова и мысли, представительной демократии, равенству и верховенству закона.

Эти ценности сформировали наше общество. В прошлом мы отстаивали их вместе. Сегодня эти ценности снова оказались под угрозой - и снова Великобритания берет на себя ответственность, выполняя свой долг, чтобы отстоять их. Угроза исходит не только от стран, отрицающих наши демократические ценности: таких государств, как Китай, продолжающий преследовать уйгурский народ и ущемлять права граждан Гонконга; или как Россия, где лидеру оппозиции Алексею Навальному, недавно пережившему отравление, грозит тюремное заключение.

6 января эти ценности оказались под ударом в Капитолии США, бастионе демократии. Мы никогда не могли представить себе, что на наших глазах в мраморных залах Конгресса США будет происходить насилие, избранным конгрессменам придется забаррикадироваться в своих кабинетах и погибнет полицейский. Американцы, с которыми я говорила после этого события, до сих не могут оправиться после глубокого потрясения.

К сожалению, за последние годы мы узнали, что такое агрессия в отношении наших демократических институтов. Я никогда не забуду тот ужасный день, когда террорист, совершивший нападение на Палату Общин, убил отважного констебля полиции Кита Палмера (Keith Palmer).

То, что произошло в Вашингтоне, было не делом рук экстремиста-одиночки или какой-то нелегальной организации, а нападением толпы, сторонников одной партии, спровоцированное действовавшим президентом. По собственному опыту я знаю, что отказываться от власти не легко, особенно, когда чувствуешь, что хотел бы сделать больше. Но любой, удостоившийся чести оказаться на такой должности, обязан всегда помнить, что пост важнее человека. Мирная передача власти является характерной чертой любой демократии, отличающей нас от остальных.

Когда первый американский президент Джордж Вашингтон (George Washington) по собственной воле покинул свой пост после двух сроков и ушел на покой в свой дом в Маунт-Верноне, он совершил по-настоящему радикальный подвиг. Изображения насилия, учиненного в городе, названном в его честь, уже используются как пропаганда диктаторами, утверждающими, что демократия не действует. Произошедшее в Капитолии показывает, насколько уязвима может быть поддержка демократии в мире, где социальные сети используются для распространения лжи. Это также напоминает нам о лежащей на свободных государствах ответственности, состоящей в верности нашим высоким идеалам.

Я определила цель нашей внешней политики как "Глобальную Британию", желая убедиться, что наша страна не обернется сама против себя и не окажется изолирована после Брексита. Напротив, я считаю, что у уверенной в своих силах Великобритании будет конструктивная роль - вне Евросоюза, но решительно в рамках основного направления, в котором движутся западные демократии.

После завершения Брексита, но в условиях продолжающейся пандемии и при необходимости разрешения долгосрочных экономических и социальных последствий коронавируса, сейчас все большее значение приобретает сотрудничество с нашими союзниками.

В прошлом году Великобритания возглавила коллективные усилия по финансированию глобальной разработки вакцин. Сейчас, когда страны закрывают свои границы в рамках мер борьбы с коронавирусом, мы должны коллективно стараться найти способ сосуществования с этим вирусом. Эта задача делает концепцию "Глобальной Британии" еще более значимой. В 2021 году Великобритания могла бы занять лидирующую позицию на мировой сцене.

Принимая саммит "Большой семерки" и конференции ООН по проблемам изменения климата, "Глобальная Британия" выйдет на передний план в совместных мерах, предпринимаемых разными государствами. Чтобы этот потенциал можно было реализовать, в мировой политике должны произойти перемены.

Мы слишком долго скатывались к абсолютизму при решении международных вопросов: если ты не поддерживаешь меня на 100%, значит ты на 100% против меня. В подобном мире нет места зрелому компромиссу. И действительно, компромисс расценивается едва ли не как ругательство, в то время как фактически верно обратное.

Сильный лидер знает, когда необходимо прийти к компромиссу ради достижения большего блага. Если миру придется сотрудничать ради "лучшего укрепления тылов", мы все должны будем приходить к компромиссам. Мы не должны признавать положение вещей, в рамках которого несколько диктаторов противостоят друг другу, вместо этого мы должны сплотить людей в общем стремлении.

Великобритания обладает всеми возможностями, чтобы играть решающую роль в формировании этого более тесно взаимодействующего мира. У нас превосходная дипломатическая служба, сильная армия и завидные возможности "мягкой власти". Вне Европейского союза мы снова становимся игроком во Всемирной торговой организации, а также ключевым членом НАТО, Содружества наций и Совета безопасности ООН.

Однако, чтобы играть лидирующую роль, мы должны придерживаться своих ценностей. Угрожая нарушить международные законы возможностью отказа от только что подписанного нами договора и отказавшись от нашей позиции глобального морального лидерства как единственной крупной экономики, выделяющей одновременно 2% на оборонный бюджет и 0,7% на международную помощь, на мой взгляд, мы не повысили свой авторитет в глазах остального мира.

Остальные страны прислушиваются к нашим словам не только из-за того, кто мы, но и благодаря тому, что мы делаем. Мир не обязан предоставлять нам видное место на своей сцене. Какой бы риторики мы ни придерживались, о нас судят по нашим поступкам. Поэтому мы не должны совершать никаких шагов, которые бы говорили о нашем отказе от взятых на себя глобальных обязательств.

Приход президента Байдена представляет прекрасный шанс для Великобритании. Он является опытным политиком, восемь лет прослужившим на посту вице-президента, активно участвуя в решении дипломатических вопросов. Работая с Дональдом Трампом (Donald Trump), я никогда не знала, чего от него ожидать: он то предлагал руку дружеской помощи, то ставил под сомнение ключевые принципы Трансатлантического альянса.

Когда премьер-министр Великобритании участвует в совместной пресс-конференции с мировыми СМИ и не уверена, что стоящий рядом с ней президент Соединенных Штатов согласится, что НАТО является оплотом нашей общей безопасности, в полной мере осознаешь, что мы живем в необычное время.

У господина Байдена есть собственная повестка по осуществлению национальных интересов США, но он будет более предсказуемым и надежным партнером для "Глобальной Британии".

Вместе США, вновь берущих на себя обязательства по международному лидерству, и Великобритания, руководствующаяся нашими общими ценностями, могут стать сильными партнерами.

Мы можем повести за собой мир в решении вопросов изменения климата на конференции ООН в Глазго. Мы можем стимулировать другие могущественные демократические государства, разделяющие нашу веру в свободу в рамках верховенства права.

Вместе мы можем превратить 2020-е в десятилетие, когда демократия и порядочность приведут мир к светлому будущему.

Тереза Мэй (Theresa May)