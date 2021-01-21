ОМОН получил новые средства для разминирования

Новые технические средства получили сотрудники инженерного подразделения ОМОН "Русич" Главного управления Росгвардии по Московской области.

В пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили, что одной из передовых разработок отечественной оборонной промышленности, имеющейся в распоряжении ОМОН "Русич", является специальный подвижный комплекс "Каркас". Он оснащен оборудованием, необходимым для максимально безопасной работы сапера, в том числе переносным рентгено-телевизионным комплексом, радиолокатором для обнаружения управляемых взрывных устройств. Предназначен для выезда сотрудников на места происшествий вне городских условий, обнаружения, разведки и локализации взрывных устройств.

Другой уникальный современный образец техники - модернизированный мобильный робототехнический комплекс МРК-15. Он позволяет вести инженерную разведку, досматривать транспорт, дистанционно обнаруживать, обследовать и обезвреживать взрывоопасные предметы.

А мобильный малогабаритный робототехнический комплекс КРММ-06, входящий в состав системы "Аракс", предназначен для доставки груза массой до 1,5 кг на удаление до 200 м. Комплекс имеет две видеокамеры, отличается высокой проходимостью, возможностью транспортировки грузов различного назначения, способен выполнять задачи в любую погоду и время года.

Вообще же, инженерно-технические подразделения ОМОН сегодня являются одними из самых востребованных и технически оснащенных подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области. В их состав входят специалисты самой высокой квалификации, в том числе взрывотехники и кинологи, которые вносят существенный вклад в обеспечение общественной безопасности, умело и эффективно применяют современные средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Задачи, которые сегодня решают сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН, зачастую связаны с риском для жизни. Для проверки мест массового пребывания граждан, а также при обнаружении подозрительных предметов они привлекаются в первую очередь. В Росгвардии рассказали, что только в прошлом году сотрудниками инженерно-технического отделения подмосковного ОМОН "Русич" осуществлено около 200 выездов.

Начальник инженерного-технического отделения ОМОН "Русич" ГУ Росгвардии по Московской области майор полиции Михаил Жакслыков награжден орденом Мужества, медалью "За отличие в охране общественного порядка", ведомственными наградами, в том числе медалью "За разминирование".

Шесть сотрудников инженерно-технического отделения ОМОН "Русич" имеют государственные награды.

Михаил Фалалеев