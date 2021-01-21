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ТАСС

Запрещенные кассетные боеприпасы обнаружили при разминировании Степанакерта

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Пиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта
Пиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта.
Источник изображения: © Фото : МЧС России

По словам генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, российские саперы при проверке районов Карабаха находят много брошенных боеприпасов и неразорвавшихся снарядов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Запрещенные международным правом кассетные суббоеприпасы М-85 обнаружены российскими саперами в ходе разминирования Степанакерта. Об этом сообщил в среду в интервью "Российской газете" начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Встречаются минные поля различных типов. В городе Степанакерт найдено особенно много неразорвавшихся кассетных суббоеприпасов М-85 "Колокольчик", - сказал он.

По словам Ставицкого, российские саперы при проверке районов Нагорного Карабаха обнаруживают много брошенных боеприпасов и неразорвавшихся снарядов.

"Со сложностями пришлось столкнуться и в ходе обследования поврежденных газовых магистралей, которые необходимо было в кратчайшие сроки восстанавливать. <...> По дорогам, ведущим к трубам, саперы обнаруживали "растяжки", установленные с применением ручных осколочных гранат Ф-1, множество неразорвавшихся снарядов, а также снаряды в штатной упаковке", - рассказал начальник инженерных войск.

Он также отметил, что разминирование газопровода осложняется погодными и географическими условиями - некоторые магистрали проходят на высотах более 2 тыс. м.

По данным Минобороны РФ, с 23 ноября российские военные инженеры очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 551 га территории, 205,3 км дорог, 783 домостроения, в том числе 25 социально значимых объектов. Всего обнаружено и обезврежено около 24 тыс. взрывоопасных предметов, которые вывезли и уничтожили на специально оборудованном полигоне.

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