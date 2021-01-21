Zastava M90: Сербия покоряет США новыми копиями АК

Автоматы Калашникова производятся на Балканах уже полвека и становятся только лучше. Вчера, 19 января, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что сербская компания Zastava Arms представила на оружейной выставке GunFest 2021 новый клон АК-74М.

Винтовка получила название PAP M90 PS и выделяется в семействе клонов автомата Калашникова. В частности, сербы установили на оружие трёхпозиционный газовый регулятор, а также современные пластиковые аксессуары.

Винтовка Zastava M90 Источник изображения: thefirearmblog.com

По словам разработчиков, газовый регулятор позволяет лучше адаптировать оружие под различные типы боеприпасов. Кроме того, он будет полезен при использовании глушителей. Также PAP M90 PS совместим с рядом дополнительных аксессуаров, что позволяет легко установить на него планку Пикатинни, защитный кожух или же вернуть вид «базового» АК-74М, приобретя набор элементов из дерева.

Презентация Zastava M90

PAP M90 PS будет производиться в калибре 5.56 NATO/.223 Rem. Длина ствола — 46 см, шаг нарезов — 1:7, толщина металла ствольной коробки — 1,5 мм. В розничной продаже новая модель от Zastava Arms должна появиться уже летом текущего года.