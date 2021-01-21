Не до войны: как сокращаются объемы экспорта оружия

Экспорт оружия из Турции упал почти на 15% за 2020 год
В 2020 году Турция ощутимо нарастила объемы продажи оружия своим союзникам, особенно Азербайджану и Объединенным Арабским Эмиратам. Тем не менее, общие объемы экспорта турецкого оружия за год упали почти на 15%. Однако вероятно это лишь временные трудности, связанные с пандемией коронавируса. Анкара намерена достичь целевого показателя экспорта оборонной и аэрокосмической промышленности в размере $10,2 млрд к 2023 году.
Ассамблея экспортеров Турции, или TIM в ее турецкой аббревиатуре, заявила, что сбои в процессах производства, поставок и логистики из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, вызвали падение экспорта. В 2020 году на оборонную и аэрокосмическую промышленность приходилось 1,3% общего экспорта Турции.
Такая ситуация сложилась даже несмотря на то, что на отдельных рынках Анкаре даже удалось нарастить свой оружейный экспорт. Так, Азербайджан - верный политический союзник Турции на Кавказе - был вторым по величине экспортным рынком для Анкары. Объем продаж Баку турецкого вооружения, военной и специальной техники достиг $260,8 млн, что на 194% больше, чем в предыдущем году.
Еще одним крупным рынком для Анкары, как ни странно, были Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби является соперником Турции по многим внешнеполитическим позициям, тем не менее, турецкий экспорт в ОАЭ составил $200,2 млн, что на 51% больше, чем в 2019 году.
Частично падение объясняется охлаждением отношений Анкары с Вашингтоном. TIM сообщила, что Соединенные Штаты в 2020 году были ведущим рынком для турецких производителей с объемом продаж $784,2 млн, что на 4% меньше, чем в 2019 году.
Системы вооружения, военной и специальной техники местного производства удовлетворяют 70% потребностей вооруженных сил Турции по сравнению с 35% в 2002 году. За тот же период количество программ оборонных закупок выросло с 66 до более чем 700, или с $5,5 млрд до $70 млрд по контрактной стоимости.
Аналогичным образом оборот оборонной и аэрокосмической промышленности Турции вырос с менее $1 млрд до более чем $9 млрд, а экспорт - с $248 млн до $2,7 млрд.
В составленном изданием Defense News рейтинге, 48 место занимает Aselsan A.S., производящая электронные приборы и компоненты. Производитель самолетов, вертолетов и спутников Turkish Aerospace Industries занял 53 место.
Еще пять компаний, чья специализация варьируется от автомобиле- и кораблестроения до производства ракет и бронетехники расположились в рейтинге с 89 по 99 места.
Анкара объявила о своем целевом показателе экспорта оборонной и аэрокосмической промышленности в размере $10,2 млрд, которого она намеревается достичь к 2023 году. При этом в 2018 году он составлял всего $2 млрд.
«Стратегический план на 2019-2023 годы», выпущенный государственным агентством по закупкам (SSB), также нацелен на увеличение годовой выручки оборонной и аэрокосмической промышленности до $26,9 млрд в 2023 году с $6,7 млрд в 2018 году. Согласно этому документу,
Для достижения этих целей правительство планирует реструктурировать систему стимулирования экспорта оборонной продукции. Кроме того, Турция откроет агентства по продвижению оборонного экспорта в 20 странах.
Другие важные цели, подробно описанные в документе, включают переход на новую модель закупок; определение приоритетов программ, которые минимизируют зависимость от систем зарубежного производства; и поддерживающие модели, которые укрепляют способность Турции конкурировать на международных рынках высоких технологий.
Как ранее писала «Газета.Ru», Турция рассчитывает расширить рынки сбыта своего оружия, военной и специальной техники. Анкара намерена начать поставки вооружений Пакистану, Бангладеш и Афганистану.
Предполагается, что турецкий экспорт вооружений, военной и аэрокосмической техники в эти три азиатские страны может достичь $5 млрд в течение ближайших 10 лет.
«Турция эпизодически выступала поставщиком нишевой военной продукции на экспорт в течение нескольких десятилетий. Однако успехи в развитии национальной оборонной промышленности способствовали превращению Турции в период после 2000 года во все более значительного игрока на мировом оборонном рынке. Подлинный прорыв здесь произошел в последние несколько лет, что связано с расширением спектра турецких предложений, с завоеванием турецким ВПК «богатой» клиентуры как среди стран Ближнего Востока (государства Персидского залива), так и среди тюркоговорящих республик бывшего СССР (Азербайджан, Казахстан, Туркмения)», - рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Как отметил собеседник издания, в целом, турецкая оборонная промышленность в настоящее время представлена на мировом рынке в нескольких основных сегментах, в развитии которых в Турции в последние годы были достигнуты значительные успехи и которые стали соответствующим «драйвером» экспортных продаж.
Это, в первую очередь, легкая бронетехника, катеростроение, электронные и прицельные системы, системы связи, неуправляемые ракетные системы, артиллерийско-стрелковое вооружение и боеприпасы.
По мнению Руслана Пухова, при анализе турецкого оборонного экспорта очевидна политическая ориентированность его клиентов - интерес к поддержанию военно-технических связей с Турцией у большинства основных заказчиков ее вооружения вызван не столько качественными или военно-техническими параметрами закупаемого имущества, а заинтересованностью в Турции как в партнере по политическим, историко-языковым или религиозным соображениям.
Со стороны ряда консервативных государств Персидского залива, видимо, закупка вооружений в Турции является одной из форм поддержки режима нынешнего происламистского турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Рынок оружия не стоит на месте
При этом, в целом, в мире год от года растет объем продаж вооружения, о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
В частности в 2019 году 25 крупнейших компаний продали военной продукции на $361 млрд, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. При этом $166 млрд из этой суммы пришлось на поставки пятью лидерами списка (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics).
Всего в топ-25 крупнейших компаний мира по объему продаж вооружения входит 12 американских предприятий, на которые приходится 61% от общего объема продаж.
В топ-25 входят четыре китайские компании. Три из них входят в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC, 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (CETC, 8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO, 9-е место). Совокупная выручка этих компаний, включая China South Industries Group Corporation (CSGC, 24-е место), выросла на 4,8% в период с 2018 по 2019 год. В докладе Стокгольмского института отмечается, что китайские оружейные компании получают большую выгоду от программ военной модернизации Народно-освободительной армии Китая. Общая доля китайских компаний в 2019 году составляла 16%.
Выручка двух российских компаний, входящих в топ-25 - «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация» - за тот же период снизилась на общую сумму $634 млн. Третья российская компания - «Объединенная авиастроительная корпорация» - потеряла $1,3 млрд от продаж и выбыла из топ-25 в 2019 году. На российские предприятия в представленном рейтинге приходилось лишь 3,9% от общего объема продаж.
В августе 2020 года американское издание Defense News опубликовало очередной рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2020 год, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2019 году. В свежий рейтинг вошли только две российские компании - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», переместившееся с 15-го на 17-е место, а также АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», разместившееся на 35-м месте.
Даже Соединенные Штаты не выполнили план 2020 года по поставкам истребителей F-35.
В 2020 году существенно упали и российские экспортные поставки вооружения, военной и специальной техники. По подсчетам экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, за январь - сентябрь 2020 года экспорт ВВСТ из России сократился на 17%. С января по сентябрь за счет экспорта вооружений Россия заработала $5 млрд. В 2019 году за тот же период государство получило $6 млрд.
В Минобороны объяснили подобный провал пандемией и проблемами мировой экономики. Больше всего от пандемии пострадали основные партнеры России - Алжир, Египет, Индия и Китай. В целом страны по всему миру ограничили военные расходы и сократили закупки вооружений.
Михаил Ходаренок