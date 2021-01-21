Как в военных округах создаются современные саперные полки

По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу в Подмосковье обустраивается Международный противоминный центр. Там построят настоящий атриум с разными климатическими зонами. На этом "минном поле" каждый день будут совершенствовать свои навыки как начинающие специалисты, так и опытные саперы. О том, какие еще новинки появятся на вооружении военных инженеров, в интервью "Российской газете" рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Юрий Михайлович, Международный противоминный центр станет уникальным комплексом. Какие прорывные технологии придут на помощь нашим саперам?

Юрий Ставицкий: В соответствии с указаниями министра обороны России представлена концепция развития Международного противоминного центра и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск.

На территории противоминного центра и испытательного института с использованием принципа открытой архитектуры будут построены новый лабораторный комплекс для испытаний и полигонная база.

В центре будет использован принцип открытой архитектуры. Это поможет моделировать различные условия выполнения задач с применением макетирования, масштабирования и программирования. Благодаря этому можно будет проводить все виды испытаний. Изучать и апробировать инженерное вооружение. При этом будет воспроизводиться реальная обстановка его эксплуатации в различных средах и климатических условиях. Здесь также будут отрабатывать практические навыки управления войсками.

Для этих целей планируется постройка атриума с различными климатическими зонами, лаборатории моделирования системы управления войсками. А также лаборатория контроля физико-механических и функциональных характеристик, трансформируемая исследовательская лаборатория гидродинамики. Тут будут и интерактивные тренажерные классы средств инженерного вооружения, динамические макеты местности для проведения командно-штабных игр.

Сейчас военнослужащие Международного противоминного центра отправились в Карабах. Какие опасные находки обнаруживают российские саперы?

Юрий Ставицкий: Саперы при проверке местности обнаруживают огромное количество брошенных боеприпасов, неразорвавшихся снарядов на линии соприкосновения враждующих сторон. Были заминированы многие подходы к боевым позициям армянских и азербайджанских войск.

Встречаются минные поля различных типов. В городе Степанакерт найдено особенно много неразорвавшихся кассетных суббоеприпасов М-85 "Колокольчик". (Оружие неизбирательного действия, которое запрещено международным правом использовать в густонаселенных районах. - Прим "РГ".)

На протяжении Лачинского коридора на ряде автомобильных мостов были обнаружены готовые к подрыву заряды, которые нашими саперами успешно обезврежены.

Со сложностями пришлось столкнуться и в ходе обследования поврежденных газовых магистралей, которые необходимо было в кратчайшие сроки восстанавливать. Такие магистрали проходят как у подножия гор, так и на высотах более двух тысяч метров. Работа осложняется и погодными условиями.

Основные повреждения газопровода вызваны минометными и артиллерийскими обстрелами. По дорогам, ведущим к трубам, саперы обнаруживали "растяжки", установленные с применением ручных осколочных гранат Ф-1, множество неразорвавшихся снарядов, а также снаряды в штатной упаковке.

Попадаются остатки ударных беспилотных летательных аппаратов иностранного производства с размещенными на них боеприпасами. Многие опасные находки, не подлежащие транспортировке, уничтожаются на месте обнаружения, остальные перед подрывом перевозятся на оборудованные площадки уничтожения. При этом саперы проявляют мужество и отвагу, работая в сложных климатических условиях высокогорья, зачастую обнаруживая мины под снежным покровом, что усложняет их поиск и обезвреживание. Работать нелегко, ответственность огромная, но наши военные инженеры хорошо понимают значимость данной задачи.

Риск для сапера при выполнении таких опасных работ очень высок, что делается, чтобы его минимизировать?

Юрий Ставицкий: В ходе работы российские специалисты применяют новейшие средства защиты - костюмы разминирования ОВР-2-02.

Этот костюм защищает сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия, а также от пуль.

Костюм также снабжен системой аудиовидеосвязи, портативной водяной системой охлаждения и средствами защиты слуха. Как показывает реальное проведение специальных операций, в том числе в Сирии, костюмы не раз спасали жизни саперам.

Кроме того, используются современные средства поиска - миноискатели различных типов для обнаружения замаскированных мин, самодельных взрывных устройств и фугасов.

Для минимизации рисков среди личного состава активно применяются мобильные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", с помощью которых на равнине обезвреживаются противопехотные минные поля.

Скажите, а можно ли вообще минимизировать возможность контакта человека и взрывчатки? Есть ли в принципе сейчас возможность вести поиск взрывоопасных предметов с дистанционным участием человека или вообще автономно - с помощью робототехники?

Юрий Ставицкий: Хочется отметить, что в настоящий момент саперы достаточно хорошо защищены. Как я уже говорил, для минимизации рисков используются костюмы разминирования.

На пригодных ландшафтах активно применяются мобильные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Оператор может управлять комплексом с помощью пульта, находясь на расстоянии до 800 метров, и не подвергать себя опасности.

В наступившем году продолжатся работы по созданию инженерного многофункционального робототехнического комплекса разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ. Он предназначен для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Вместе с тем полностью обойтись одними роботами в настоящее время невозможно. Они не могут принимать самостоятельно решения, поэтому человеческий фактор остается очень важным. При этом достижения науки и техники эффективно внедряются при создании принципиально новых и совершенствовании существующих средств инженерного вооружения.

Сказывается ли пандемия на сроках поставки в войска новых вооружений и техники?

Юрий Ставицкий: Пандемия на поставки средств инженерного вооружения никак не повлияла, идет перевооружение на современные и модернизированные средства. В 2020 году поставлено 639 единиц инженерной техники, более 195 тысяч комплектов инженерного имущества и различных инженерных боеприпасов.

Хотелось бы отметить, что закупка основных образцов инженерной техники синхронизирована с поставкой учебно-тренировочных средств - тренажеров и учебных мультимедийных классов подготовки специалистов. Это динамические тренажеры машин инженерного вооружения - экскаваторов одноковшовых, буксирно-моторных катеров, автомобильных кранов, плавающих транспортеров, путепрокладчиков, инженерных машин разграждения, мостоукладчиков, систем минирования.

Так, в настоящее время в рамках гособоронзаказа поставляются в войска современные средства инженерной разведки, полевого водообеспечения, фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а также средства преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений и препятствий.

Продолжается поставка робототехнических средств разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14". Так, всего в инженерные войска поставлено 15 единиц "Уран-6" и 7 единиц "Уран-14".

В текущем году в инженерные подразделения спланировано к поставке 20 единиц "Уран-6" и 17 единиц "Уран-14".

При этом непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, идет по всем направлениям.

Какие перемены ждут инженерные войска в этом году?

Юрий Ставицкий: В целях дальнейшего повышения возможностей войск с 2013 года начато формирование инженерно-саперных полков в составе общевойсковых армий военных округов и флотов. Всего сформировано 13 полков. В текущем году работа в данном направлении будет продолжена.

Инженерные войска в том числе занимаются возведением фортификационных сооружений, в которых без риска для жизни могут укрыться наши подразделения. Привнесли ли последние локальные конфликты, в том числе в Сирии, какие-то новшества в возведении и маскировке таких укреплений? Вообще насколько безопасно солдату находится в укреплениях, возведенных военными инженерами? Надежно ли он защищен от атак как с земли, так и с воздуха?

Юрий Ставицкий: Для возведения фортификационных сооружений в Сирии и строительства наблюдательных постов в Нагорном Карабахе применяются габионы насыпного типа. Это быстровозводимые фортификационные укрепления. (Габион - каркасная металлическая сетка прямоугольной формы, обтянутая плотным материалом и наполненная песком или землей, - прим. "РГ").

Габионы предназначены для устройства сооружений в особых климатических и гидрогеологических условиях, при выполнении боевых задач в пустынно-степной, горной местности, арктической зоне, где отсутствует лесоматериал и невозможна разработка грунта.

Модульная конструкция обеспечивает возможность возведения разных по размерам и конфигурации защитных фортификационных сооружений. В Сирии основной задачей являлось совершенствование инженерного оборудования позиций и районов расположения войск Вооруженных сил РФ. В частности, с использованием габионов насыпного типа велось фортификационное оборудование сторожевых застав, блокпостов, стартовых позиций, устройство защитных сооружений при дооборудовании аэродрома.

На сторожевых заставах, блокпостах, стартовых позициях и в позиционных районах возводились сооружения для наблюдения и ведения огня, защиты личного состава и мест отдыха, окопы и укрытия для боевой техники.

Стены защитных сооружений возводились из габионов, установленных в два яруса. Универсальные укрытия для боевой техники и автотранспорта оборудовались для размещения и проведения технического обслуживания, а также устройства полевых складов хранения боеприпасов, имущества, материальных средств и ГСМ.

Укрытия для вертолетов и самолетов, открыто расположенных на аэродроме, возводились для повышения защиты от поражения ударными беспилотниками или барражирующими боеприпасами, от обстрелов артиллерией или минометами. В связи с этим разработаны групповые укрытия из габионов ГНТ-1 и ГНТ-2 в четыре яруса высотой до 4,2 м. Такая защитная стена имеет высокую устойчивость и длительный срок эксплуатации.

Внедрение в войска габионов насыпного типа позволяет значительно снизить потери личного состава, выполняющего боевые задачи в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Использование разработанных технических решений защитных стен, укрытий, окопов для техники и личного состава из габионов насыпного типа обеспечивает требуемую защиту от воздействия обычных средств поражения.

Александр Степанов