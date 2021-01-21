Инженеры российской военной базы в Таджикистане в 2021 году получат современный комплект фортификации

ЦАМТО, 20 января. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений российской военной базы в Таджикистане получат в 2021 году современный фортификационный комплект "Блокпост" и сопутствующую технику для его возведения.

Об этом сообщил начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

По его словам, "в текущем году "Блокпост" спланирован к поставке в распоряжение инженерного подразделения 201-й военной базы. Он состоит из комплектов габионов (быстровозводимых конструкций) насыпного типа ГНТ-1, ГНТ-2, а также фронтальных погрузчиков МДСУ-3500, позволяющих сократить время возведения блокпоста до 12 часов".

Комплект предназначен для обеспечения контрольно-пропускного режима на дорогах, в том числе в труднодоступной местности, а также для защиты личного состава от стрелкового оружия и осколков гранат, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.