Полет Ту-160 над Северным Ледовитым океаном показали на видео

Министерство обороны РФ опубликовало на своих аккаунтах в социальных сетях видео, на котором показан плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Полет был выполнен накануне в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Ранее отмечалось, что продолжительность полета составила более 14 часов.

"В ходе полета экипажи ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того военные подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России "выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".

"Российская газета" чуть ранее сообщала со ссылкой на Минобороны России об этом полете. Отмечалось, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

Иван Петров