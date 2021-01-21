Войти
Российская газета

Полет Ту-160 над Северным Ледовитым океаном показали на видео

276
0
0

Министерство обороны РФ опубликовало на своих аккаунтах в социальных сетях видео, на котором показан плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Полет был выполнен накануне в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Ранее отмечалось, что продолжительность полета составила более 14 часов.

"В ходе полета экипажи ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того военные подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России "выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".

"Российская газета" чуть ранее сообщала со ссылкой на Минобороны России об этом полете. Отмечалось, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
21.10.2020
Полет стратегических бомбардировщиков недалеко от Аляски прошел над нейтральными водами - Минобороны РФ
16.10.2020
Два Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей
24.09.2018
Два Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
09.11.2017
Армия России стала высокоточной и высокоэкономичной
17.08.2015
Авиационные комплексы авиации
02.12.2014
Россия делает ставку на оборонку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 08:46
  • 17
IBCS: Польша первая после США
  • 21.01 08:41
  • 44
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 08:18
  • 2169
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 04:30
  • 23
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 02:38
  • 4
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 20.01 19:20
  • 18
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 20.01 16:12
  • 1
Мобилизация военной науки
  • 20.01 15:51
  • 5
МС-21 не смог затормозить во время испытаний и выкатился за пределы самой длинной в Европе ВПП
  • 20.01 15:38
  • 1
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 20.01 15:04
  • 8
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 20.01 11:01
  • 1
Депутаты предлагают вооружить Сбербанк и Центробанк до зубов
  • 20.01 10:26
  • 5
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink