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Российская газета

На Украине скопировали советский танковый пулемет НСВТ "Утес"

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Источник изображения: rg.ru

Украинское предприятие "Завод Маяк" в феврале текущего года планирует начать испытания крупнокалиберного пулемета КТ-12,7. Как сообщает портал Defense Express, его разработка и проектирование велись по западным стандартам совместно с производителями из США и Англии.

В то же время не скрывается, что КТ-12,7 это не что иное, как вариант знаменитого советского пулемета НСВТ "Утес", который применяется в качестве зенитного на основных боевых танках Т-64, Т-72 и Т-80.

Известно, что запасы такого стрелкового оружия в некогда богатых арсеналах Незалежной практически исчерпаны, и сейчас предпринимаются попытки их как-то восполнить.

Пулемет получил некоторые доработки, например ствол для него выпускается американской компанией, для большего срока службы внедрены новые сплавы.

Удивительно, что о КТ-12,7 говорят уже достаточно длительное время.

Если верить украинским рекламным материалам, их, якобы, ранее устанавливали на танки Т-84-120 "Ятаган", испытания которых велись в начале нулевых годов, и на БМ "Оплот", поставлявшиеся в Таиланд. Однако, как оказалось, до нынешнего года таких пулеметов просто не существовало.

Военные эксперты относятся к таким "модернизациям" очень настороженно, часто попытки "улучшить" советские разработки заканчивались печально. Среди подобных неудач - регулярно взрывающийся миномет М120-15 "Молот", скопированный с 2Б11. Нельзя исключить, что такое не произойдет и с КТ-12,7.


Алексей Брусилов

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Страны
Великобритания
США
Таиланд
Украина
Продукция
Т-72
Т-80
Т-84 Оплот
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