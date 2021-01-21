Обнародованы новые фотографии китайского стелс-беспилотника GJ-11

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат тяжелого класса GJ-11 Sharp Sword впервые сфотографировали в полете. Ранее этот БПЛА демонстрировался в октябре 2019 года, на военном параде в Пекине, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики. В числе перспективной техники его провезли по площади Тяньаньмэнь.

1/3 The first flight photo of the new GJ-11 Sharp Sword heavy reconnaissance and strike UAV developed by the Hongdu Aviation Industry Group (HAIG) aircraft corporation has been published on the Chinese social network weibo. ... pic.twitter.com/tW1PPqw0jh — Jesus Roman (@jesusfroman) January 18, 2021

Также GJ-11 показывали на закрытой выставке дронов, проводившейся на авиационной базе военно-воздушных сил НОАК Малань. Спутниковые фотографии просочились в Сеть в конце 2019 года.

По некоторым данным, этот дрон с реактивным двигателем, обладающий малой радиолокационной заметностью, разрабатывался длительное время авиастроительной корпорацией Hongdu Aviation Industry Group (HAIG).

Первый полет был совершен еще в 2013 году, в настоящее время он принят на вооружение.

Взлетный вес Sharp Sword может достигать 10000 кг. Масса боевой нагрузки составляет 2000 кг. При этом высокоточные боеприпасы могут находиться как на внешних, так и на внутренних узлах подвески.

При выполнении боевых задач он может разгоняться до 900-1000 км/ч. Боевой радиус составляет 1200 км. Максимальная дальность полета - 4000 км. Практический потолок - 12500 м. Размах крыла - 14 м.

Ранее китайские СМИ сообщали о создании еще одной невидимки - Sky Hawk. Правда, этот беспилотник - меньших размеров и способен поднять на высоту в 7 км всего лишь 370 кг полезной нагрузки.

Here is the more flight photos of the GJ-11 'Sharp Sword' Drone from #China 🇨🇳. Cruise speed: 1,000 km/h Range: 4,000 km Service ceiling: 12,500 m Wingspan: 14 m I'm not certain how authenticate are this images.#PLAAF 1/2 https://t.co/47FzbGgGsu pic.twitter.com/MTs7qJ0xkI — The Dead District (@TheDeadDistrict) January 19, 2021

Алексей Моисеев