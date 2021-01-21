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Российская газета

Обнародованы новые фотографии китайского стелс-беспилотника GJ-11

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Источник изображения: rg.ru

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат тяжелого класса GJ-11 Sharp Sword впервые сфотографировали в полете. Ранее этот БПЛА демонстрировался в октябре 2019 года, на военном параде в Пекине, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики. В числе перспективной техники его провезли по площади Тяньаньмэнь.

Также GJ-11 показывали на закрытой выставке дронов, проводившейся на авиационной базе военно-воздушных сил НОАК Малань. Спутниковые фотографии просочились в Сеть в конце 2019 года.

По некоторым данным, этот дрон с реактивным двигателем, обладающий малой радиолокационной заметностью, разрабатывался длительное время авиастроительной корпорацией Hongdu Aviation Industry Group (HAIG).

Первый полет был совершен еще в 2013 году, в настоящее время он принят на вооружение.

Взлетный вес Sharp Sword может достигать 10000 кг. Масса боевой нагрузки составляет 2000 кг. При этом высокоточные боеприпасы могут находиться как на внешних, так и на внутренних узлах подвески.

При выполнении боевых задач он может разгоняться до 900-1000 км/ч. Боевой радиус составляет 1200 км. Максимальная дальность полета - 4000 км. Практический потолок - 12500 м. Размах крыла - 14 м.

Ранее китайские СМИ сообщали о создании еще одной невидимки - Sky Hawk. Правда, этот беспилотник - меньших размеров и способен поднять на высоту в 7 км всего лишь 370 кг полезной нагрузки.



Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Продукция
J-11
Проекты
БПЛА
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