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Интерфакс-АВН

Отряд российских боевых кораблей завершил деловой заход в Алжир

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Фрегат «Адмирал Касатонов»
Фрегат «Адмирал Касатонов».
Источник изображения: rg.ru

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Касатонов", в среду завершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноимённого государства в Африке, сообщил Северный флот.

"За время пребывания в иностранном порту фрегат и океанский спасательный буксир "Николай Чикер" пополнили запасы пресной воды и продовольствия. Морякам было предоставлено время для отдыха", - сказано в сообщении.

Для экипажа фрегата "Адмирал флота Касатонов" это первое посещение иностранного порта с начала похода. В дальнейшем он совершит ещё несколько деловых заходов в порты стран средиземноморского региона, говорится в пресс-релизе.

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Касатонов" продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошел более четырёх тысяч морских миль.

"Адмирал флота Касатонов" - многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350. Фрегаты данного проекта вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.

Андреевский флаг был поднят на фрегате 21 июля 2020 года. Построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

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Страны
Алжир
Россия
Продукция
А-192
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
СФ
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