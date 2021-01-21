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На постсоветском пространстве армия Узбекистана одна из самых боеспособных

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Источник изображения: vpk-news.ru

Четвертое место среди республик Советского Союза заняла армия Узбекистана в рейтинге Global Firepower.

Рейтинг учитывает факторы, от которых зависит боеспособность армии. В их число входит численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и другой военной техники, а также объем финансирования военной сферы, наличие транспортной инфраструктуры, доступ к ГСМ и так далее. В рейтинге не учитывается наличие ядерного оружия.

Среди республик СССР первые три места заняли Россия, Украина и Белоруссия. За Узбекистаном в порядке убывания боеспособности расположились Казахстан, Азербайджан, Литва, Туркмения, Грузия, Киргизия, Латвия, Таджикистан, Армения, Эстония.

В рейтинге мировых держав Узбекистан занял 51 место, Россия — второе место, утверждает ИА Красная Весна.

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