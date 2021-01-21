С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки

Маск купил две нефтяные платформы для пусков марсианских ракет

Илон Маск купил две нефтяные платформы, с которых его ракеты будут стартовать к Луне и Марсу. В будущем они пригодятся, чтобы разгрузить наземные стартовые комплексы.

Компания Илона Маска SpaceX приобрела две нефтяные платформы и уже начала их переоборудование для использования в качестве плавучих космодромов. Планируется, что оба космодрома, которым уже дали названия в честь спутников Марса - Фобос и Деймос -

будут служить стартовыми площадками для новых ракет-носителей Starship.

В SpaceX уже давно намекали на то, что в будущем планируют использовать плавучие старты для запусков и посадок ракетной системы Starship, пишет издание Nasaspaceflight.com. Это связано с мощной взрывной волной и шумовым воздействием, которое будет создавать сверхтяжелая ракета вблизи густонаселенных районов.

Объявления о найме на работу, которые ранее разместила SpaceX, указывают на то, что переоборудование платформ уже начато в городе Браунсвилл, штат Техас, рядом с деревней Бока-Чика, где проектируются и испытываются прототипы кораблей Starship.

Среди требуемых позиций - крановщики, электрики, инженеры для работы в открытом море, а задачей прямо называется «проектирование и строительство морского космического старта».

«Я исследовал местность вокруг порта Браунсвилл, ожидая испытания Starship, и обнаружил нефтяную платформу, которая называется «Деймос» в честь одного из спутников Марса», - написал в Twitter фотограф Джек Бейер, разместив фотографии вышки.

More shots of SpaceX's former oil rig/soon to be spaceport. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ma7Z9OVrac - Jack Beyer (@thejackbeyer) January 19, 2021



Судя по прошлым фотографиям платформы, ранее она называлась ENSCO 8500 и принадлежала нефтяной компании Ensco Rowan PLC. Затем, в 2019 году она стала собственностью компании Valaris, крупнейшего в мире оператора морских нефтяных платформ, была переименована в Valaris 8500 и вместе с вышкой Valaris 8501 была продана в августе 2020 года после банкротства этой фирмы.

По данным СМИ, каждая обошлась связанной со SpaceX компании Lone Star Mineral Development LLC в $3.5 млн. Ранее обе платформы использовались для бурения на глубину до 3 километров.

В июне 2020 года Маск написал у себя в Twitter: «SpaceX строит плавающие космопорты сверхтяжелого класса для марсианских, лунных и сверхзвуковых путешествий вокруг Земли».

Идею использования морских космопортов Маск обозначил еще в 2017 году, рассказав о своих планах сверхзвуковых перелетов вокруг Земли на кораблях Starship. Отправка грузов и пассажиров в суборбитальные полеты вокруг Земли требует вывода стартовых комплексов подальше от населенных пунктов из-за шума, создаваемого двигателями ракеты.

Впрочем, основная цель создания кораблей Starship - будущие полеты на Марс, что потребует операции по дозаправке на орбите Земли при помощи специальных заправщиков.

Полеты к Луне потребуют как минимум одну такую дозаправку, к Марсу - несколько. Кроме того, ограниченность временных «окон» для запуска к Марсу потребует множественных пусков в течение короткого времени в будущем. Все эти факторы усложнят запуски ракет с имеющихся двух наземных стартов в Бока-Чика, и два морских старта позволят разнести запуски территориально.

Эксперты считают, что использование морских платформ начнется после первых успешных космических пусков кораблей Starship на сверхтяжелой ракете Super Heavy. Ожидается, что это может произойти уже в конце текущего года.

Приобретенные платформы - не первые элементы морской инфраструктуры компании SpaceX. Уже несколько лет для посадки первых ступеней ракет Falcon9 она использует две морские платформы длиной 100 и шириной 50 метров.

В начале декабря SpaceX Компания провела первое высотное испытание своего прототипа корабля Starship - SТ8. Американские СМИ назвали это испытание эпическим, феерическим и большим шагом на пути человечества к Марсу. Как и планировалось, по достижении высоты 12,5 км Starship отключил двигатели и начал свободное падение на землю.

Разогнавшись, корабль должен был совершить подскок с переворотом, получив вертикальную ориентацию при помощи двигателей, и плавно приземлиться. К восторгу зрителей и экспертов корабль смог совершить почти все этапы испытания, кроме последнего - при посадке корабль не смог полностью погасить скорость и взорвался на заданной площадке спустя 6 минут 42 секунды после старта.

На днях компания планирует испытать последний новейший прототип корабля - SN9.

Павел Котляр