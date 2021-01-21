Беспилотники научились охотиться за субмаринами

Американцы делают успехи в создании противолодочных дронов. Вчера, 19 января, портал defensenews.com сообщил о том, что ВМС США и General Atomics успешно испытали беспилотник MQ-9A Block V Reaper с комплектом для постановки гидроакустических буёв.

Испытания проводились в рамках разработки беспилотника MQ-9B SeaGuardian — модификации MQ-9 для нужд ВМС. Тестирование прошло в Тихом океане. Дрон сбросил десять гидроакустических буёв, обнаружил с их помощью подводный объект и в режиме реального времени передал данные о цели на командный пункт.

Рендер беспилотника MQ-9B SeaGuardian Источник изображения: defensenews.com

«Это первая демонстрация противолодочной авиации. Успешное завершение этих испытаний открывает путь для дальнейшего развития дополнительных возможностей противолодочной войны с помощью наших MQ-9», — заявил президент General Atomics Aeronautical Systems Дэвид Александер.

MQ-9B SeaGuardian сможет нести четыре блока с гидроакустическими буями (до 40 буёв размера A или 80 размера G). В ВМС США рассчитывают, что использование дронов позволит снизить задействование противолодочных самолётов Boeing P-8A Poseidon, тем самым уменьшив стоимость воздушного поиска подводных целей.