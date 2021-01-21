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South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании

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Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Автор обращается к самой передовой военной теме: а так ли уж неуязвимы гиперзвуковые ракеты? Ведь именно с ними связаны надежды России «не числом, а уменьем» защититься от превосходящих сил блока НАТО. Автор утверждает, что гиперзвуковые ракеты не так уж превосходят баллистические, а значит, не обеспечат «баланс страха» задешево. А в новом, менее дорогом балансе страха и состоит цель России: не соревноваться с американцами в самоубийственных оборонных расходах, а создать в небольших количествах неуязвимую для вероятного противника ракету, способную «отпугнуть» потенциального агрессора.

- По словам американских ученых, компьютерные модели указывают на то, что у гиперзвукового оружия нет существенных преимуществ над МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) ни в скорости, ни в невидимости.

- Россия, Китай и США ведут активную работу по созданию разнообразных гиперзвуковых систем.

Гиперзвуковые ракеты переоценили в плане скорости, и их могут обнаружить системы раннего предупреждения. Об этом говорится в докладе американских экспертов по безопасности, которые предполагают, что такие ракеты по характеристикам сопоставимы с обычными баллистическими ракетами.

Китай, Россия и Соединенные Штаты изучают потенциал этих ракет, летящих на малых высотах по более низкой и плоской траектории, нежели межконтинентальные баллистические ракеты. Это позволяет сократить время от пуска до поражения цели. После сброса стартового ускорителя гиперзвуковые ракеты могут менять траекторию полета.

Но компьютерные модели говорят о том, что, хотя на малых расстояниях гиперзвуковые ракеты с системой стартового ускорения и планирования летят быстрее, на дальних дистанциях они медленнее межконтинентальных баллистических ракет по причине сопротивления воздуха.

"Кроме того, гиперзвуковая ракета в большинстве случаев будет видна системам раннего обнаружения космического базирования", - говорится в докладе, опубликованном в субботу на сайте Science & Global Security.

"В конечном счете эти результаты показывают, что характеристики и стратегические последствия применения гиперзвукового оружия примерно такие же, как у давно созданных баллистических ракет. У гиперзвукового оружия есть скромные преимущества, например, в маневренности, но фундаментальные законы физики накладывают ограничения на низковысотный полет в атмосфере, из-за чего данное оружие можно назвать эволюционным, но никак не революционным достижением", - говорится в докладе.

Доклад написали в соавторстве специалист по безопасности Кэмерон Трейси (Cameron Tracy) из американской некоммерческой организации Союз обеспокоенных ученых и эксперт по контролю вооружений Дэвид Райт (David Wright), работающий в Массачусетском технологическом институте.

"Короче говоря, на межконтинентальной дальности гиперзвуковые ракеты медленнее баллистических. Ложными являются утверждения о том, будто с изобретением гиперзвукового оружия сократится время доставки боевого заряда к цели из, скажем, США, России и Китая", - отмечается в докладе.

Планирующие гиперзвуковые летательные аппараты, летящие в пять раз быстрее звука, кардинально изменят ситуацию, считают некоторые аналитики. Они могут оставаться незамеченными РЛС. Однако в докладе говорится, что инфракрасные приборы обнаружения космического базирования будут видеть их почти на всем протяжении полета.

"При гиперзвуковом планировании в атмосфере летательные аппараты чудовищно нагреваются и разогревают окружающий их воздух, оставляя заметный инфракрасный след. Когда он достаточно интенсивен, аппарат можно обнаружить с помощью датчиков космического базирования", - отмечают авторы доклада.

США, Китай и Россия вступили в гонку по созданию гиперзвукового оружия, и каждая из этих стран в предстоящие десятилетия намерена принять на вооружение разнообразные гиперзвуковые системы.

Российский гиперзвуковой управляемый боевой блок "Авангард" оснащен ядерным боезарядом и запускается к цели при помощи баллистической ракеты большой дальности наземного базирования УР-100Н УТТХ. Китай разработал аналогичную систему под названием DF-ZF или DF-17, и с 2014 года провел как минимум девять испытаний.

В отличие от России и Китая, Соединенные Штаты не разрабатывают планирующие гиперзвуковые летательные аппараты под ядерные боеголовки.

В бюджетной заявке на 2021 год Пентагон запросил 3,2 миллиарда долларов на исследования в области гиперзвукового оружия, в том числе 206,8 миллиона на программы защиты от него. Это больше показателя прошлого года, составившего 2,6 миллиарда долларов.


Кристин Хуан (Kristin Huang)

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