США поставят ВМС Сальвадора патрульный катер "Дефиант-85"

ЦАМТО, 20 января. Согласно информации источников Infodefensa.com, ВМС Сальвадора получат патрульный катер "Дефиант-85" (Defiant 85) компании Metal Shark в первом-втором квартале 2021 года.

Как подтвердили в военном аппарате посольства США в Сальвадоре, приобретенный у компании Metal Shark патрульный катер планируется доставить в Ла-Уньон (Сальвадор) весной 2021 года. Кроме того, в посольстве сообщили, что покупка катера была осуществлена на средства Минобороны США и Вооруженных сил Сальвадора. Обучение экипажа будет проводиться до и после сдачи катера заказчику.

Катер будет применяться для поддержки операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности на удалении до 200 морских миль от побережья Сальвадора.

Поставка катера является частью инициированной в 2017 году программы сотрудничества Южного командования ВС США (US Southern Command – SOUTHCOM) с шестью странами-союзницами из Центральной Америки, Карибского бассейна и Южной Америки. Целью проекта является улучшение оснащенности военно-морских сил и сил береговой охраны данных государств.

В частности, в августе прошлого года в рамках этой программы ВМС Доминиканской Республики был поставлен патрульный катер класса "Дефиант-85", а в декабре 2020 года один катер "Дефиант-45" и два "Дэфиант-38" – в Коста-Рику. Военно-морские силы Гватемалы и Гондураса также могут получить по одному патрульному катеру "Дефиант-85".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года Metal Shark была выбрана командованием ВМС США в качестве подрядчика строительства в рамках программы "Иностранные военные продажи" патрульных катеров прибрежной зоны NCPV (near coastal patrol vessels) для государств-партнеров США.

Соглашение, общая стоимость которого может превысить 54 млн. долл., предполагает постройку до 13 ед. 85-футовых алюминиевых катеров класса "Дефиант" для Доминиканской Республики, Сальвадора, Гондураса, Коста-Рики, Гватемалы и других государств-партнеров США. Компания также поставит до 13 комплектов электронно-оптических / инфракрасных датчиков, диагностическое оборудование, обеспечит подготовку экипажей и проведение испытаний. Начальный контракт стоимостью 16,19 млн. долл. предусматривал постройку и поставку патрульных катеров NCPV Доминиканской Республике, Сальвадору и Гондурасу.