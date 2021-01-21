Илон Маск планирует распределить над планетой 12 тыс. спутников

SpaceX планирует запустить партию спутников Starlink. Старт Falcon 9 намечен на вторую половину среды. На орбиту в 17-й раз выведут группу из 60 аппаратов, передает телеканал «Известия». Предыдущий запуск Starlink состоялся в конце ноября. Спутники обеспечивают доступ к Сети в отдалённых точках мира. Над планетой распределят 12 тыс. устройств Starlink. Проект обойдётся SpaceX в $10 млрд.

SpaceX планирует запустить партию спутников Starlink. Старт Falcon 9 намечен на вторую половину среды. На орбиту в 17-й раз выведут группу из 60 аппаратов, передает телеканал «Известия». Предыдущий запуск Starlink состоялся в конце ноября. Спутники обеспечивают доступ к Сети в отдалённых точках мира. Над планетой распределят 12 тыс. устройств Starlink. Проект обойдётся SpaceX в $10 млрд.