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Известия.ru

Илон Маск планирует распределить над планетой 12 тыс. спутников

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SpaceX планирует запустить партию спутников Starlink. Старт Falcon 9 намечен на вторую половину среды. На орбиту в 17-й раз выведут группу из 60 аппаратов, передает телеканал «Известия». Предыдущий запуск Starlink состоялся в конце ноября. Спутники обеспечивают доступ к Сети в отдалённых точках мира. Над планетой распределят 12 тыс. устройств Starlink. Проект обойдётся SpaceX в $10 млрд.

SpaceX планирует запустить партию спутников Starlink. Старт Falcon 9 намечен на вторую половину среды. На орбиту в 17-й раз выведут группу из 60 аппаратов, передает телеканал «Известия». Предыдущий запуск Starlink состоялся в конце ноября. Спутники обеспечивают доступ к Сети в отдалённых точках мира. Над планетой распределят 12 тыс. устройств Starlink. Проект обойдётся SpaceX в $10 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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