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Le Monde diplomatique (Франция): кто станет следующим врагом?

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Брифинг генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Киеве
Брифинг генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Максименко

Андерс Фог Расмуссен обозначил цели для НАТО и США после ухода Дональда Трампа. Перед новым президентом стоит непростая задача определить главного врага среди стран, якобы представляющих угрозу для безопасности Америки. На сегодняшний день у американцев нет единого мнения на этот счет.

Андерс Фог Расмуссен не стал дожидаться Нового года, чтобы озвучить свои пожелания. Бывший генсек НАТО так обозначил цели, к которым организация, по его мнению, должна стремиться после ухода Дональда Трампа из Белого дома. "В 2021 году США и их союзники получат шанс, который дается лишь раз в поколение. Речь идет о том, чтобы обратить вспять общее отступление демократий под натиском автократий вроде России и Китая. Но для этого нужно, чтобы основные демократии объединились". Как некоторые из них поступили поколение назад со вторжением в Афганистан и Ирак. Теперь пришла пора приняться за более сильных противников…

Но с кого же начать? Раз Вашингтон намеревается укрепить лидерство в демократическом крестовом походе ("Америка вернулась и готова направлять мир", - провозгласил Джо Байден 24 ноября 2020 года), странам-сателлитам следует понять, что у американцев нет единого мнения насчет главного врага. Их мотивы имеют мало общего с мировой геополитикой и объясняются главным образом внутренним расколом. Для демократов главный враг - Россия, поскольку руководство партии, в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вот уже четыре года твердит, что "с Трампом все пути ведут к Путину". Республиканцы отвечают им детсадовской кричалкой "пекинский Байден", поскольку второй сын нынешнего президента вел бизнес в Китае, а вменяемая демократам глобализация сыграла на руку Пекину.

10 декабря госсекретарь Майкл Помпео постарался еще больше углубить пропасть между странами. Он с серьезным лицом заявил, что обеспокоен безопасностью частной жизни людей (интересные слова от бывшего директора ЦРУ), и выступил с предупреждением всему миру: "Си Цзиньпин следит за каждым из нас". Затем он обрушился с критикой на 400 000 китайских студентов, которые прибывают в США каждый год (в том числе, видимо, чтобы украсть промышленные и научные тайны), американские вузы ("слишком многие были куплены Пекином") и, наконец, продукцию компании Huawei, чьи пользователи оказываются "в руках китайского аппарата госбезопасности". Такую пластинку республиканцы противопоставят Байдену. Она придет на смену четырем годам антироссийской паранойи, которую плодили демократы в борьбе с Трампом. Южно-Китайское море, Тайвань, уйгуры, Гонконг - все станет предлогом для проверки антикитайской решимости новой администрации.

Расмуссен был прав хотя бы в одном: "У дверей избранного президента Джо Байдена выстроилась очередь встревоженных союзников". Как бы то ни было, их едва ли ждет быстрое успокоение в альянсе, которым руководит психически неуравновешенная держава.


Серж Алими (SERGE HALIMI)

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Страны
Афганистан
Ирак
Китай
Россия
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Тайвань
Франция
Продукция
Талисман
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
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