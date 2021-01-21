В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о возможном продлении СНВ-3

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение СНВ, но усилия должны лежать в курсе взаимного учета интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета сената, заявил, что США стремятся к продлению СНВ-3.

"Конечно же, наши эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений. Поэтому в случае, если эта основная его идеология не претерпела изменений, мы прекрасно понимаем, чего ждать. Это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают такую риторику и слова Блинкена о перспективах развития отношений с Россией.

Песков также напомнил, что Россия последовательно выступает за сохранение "этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности".

"И поэтому если действительно будет проявлена политическая воля у наших американских коллег на сохранение этого документа путем его первичного продления, это можно только приветствовать. Но при этом, конечно, усилия по его продлению должны все-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимных интересов", - подчеркнул пресс-секретарь президента.