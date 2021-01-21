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Военные моряки получат «береговые тральщики»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Принято решение оснастить мобильными робототехническими комплексами разминирования МРТК-Р «Уран-6» все морские инженерные полки.

Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны. При помощи гусеничных дистанционно-управляемых машин они займутся очисткой от мин побережья и суши. В случае необходимости их можно будет придавать также соединениям морской пехоты. Возможности техники позволяют использовать ее и для ликвидации последствий техногенных аварий. Первые комплексы уже поступили на вооружение Черноморского флота.

Серийно поставлять «Уран-6» в сухопутные инженерно-саперные части начали два года назад. Уже получено более 20 машин. В августе 2020-го Минобороны заявило о проведении крупнейших в истории учений инженерных войск с применением роботизированных комплексов. На полигоне в Астраханской области одновременно 10 «Уранов» с дистанционным управлением создали проход в условном минном поле. Вместе с ними действовали роботы-пожарные и инженерные машины разграждения.

Сейчас в сухопутных войсках уже есть несколько десятков таких дистанционно-управляемых машин. Их с успехом использовали для разминирования в Сирии, Нагорном Карабахе и Чечне. Благодаря «Уранам» российские саперы уничтожили тысячи взрывных устройств, отметили эксперты.

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Россия
Сирия
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Уран-6
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Военные учения
Робот
РТК
ЧФ
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