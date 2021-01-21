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Если вертолеты падают, зачем летать над Сирией

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сирии потерпел аварию в воздухе уже третий вертолет США и американцы склонные считать причиной этого работу российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сообщая этом, издание Avia.pro уточняет, что ЧП случилось в северо-восточной части страны. По официальным данным, в машине неожиданно отказали системы управления в результате технического сбоя, произошедшего по неизвестной причине.

Есть информация, что это стало результатом работы российского комплекса РЭБ, стоящего на военной авиабазе в Камышлы всего 20-30 км от места аварии. Дело в том, что в предыдущих случаях причина аварии была аналогичной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
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