Если вертолеты падают, зачем летать над Сирией

В Сирии потерпел аварию в воздухе уже третий вертолет США и американцы склонные считать причиной этого работу российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сообщая этом, издание Avia.pro уточняет, что ЧП случилось в северо-восточной части страны. По официальным данным, в машине неожиданно отказали системы управления в результате технического сбоя, произошедшего по неизвестной причине.

Есть информация, что это стало результатом работы российского комплекса РЭБ, стоящего на военной авиабазе в Камышлы всего 20-30 км от места аварии. Дело в том, что в предыдущих случаях причина аварии была аналогичной.