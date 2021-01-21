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ЦАМТО

ВC Пакистана провели испытания управляемого боеприпаса для РСЗО "Фатх-1"

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Флаг страны Пакистан.

ЦАМТО, 20 января. Служба по связям с общественностью ВС Пакистана ISPR (Inter-Services Public Relations) сообщила об успешном проведении испытаний национальной реактивной системы залпового огня, получившей название "управляемая РСЗО Фатх-1".

Как заявлено, дальность стрельбы управляемым реактивным боеприпасом с обычной боевой частью составляет до 140 км. Новая РСЗО позволит СВ Пакистана с высокой точностью поражать цели в глубине территории противника. ISPR сопроводила сообщение видеороликом, на котором демонстрировался запуск одиночного боеприпаса, который поразил заданную площадную мишень, отклонившись от ее центра на несколько метров.

Репортаж был снят с большого расстояния и выполнен в плохом качестве, что затрудняет оценку транспортного средства, которое использовалось в качестве платформы для системы вооружения. Подробности проекта ВС Пакистана не раскрывают.

Испытания проведены на фоне роста напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном из-за событий в спорном регионе Кашмир. Замечание о возможности поражения целей на территории противника говорит о том, что командование ВС Пакистан позиционирует "Фатх-1" как наступательное оружие.

Новая РСЗО присоединится к ранее принятым на вооружение ВС Пакистана 300-мм РСЗО А100, ТРК "Наср" и 122-мм РСЗО с национальными РС "Ярмук", производство которых налажено на территории страны.

Можно предположить, что "Фатх-1" является одной из двух РСЗО, которые Министерство оборонной промышленности Пакистана упоминало в своем ежегоднике за 2015-2016 гг. (базовая РСЗО и РСЗО увеличенной дальности). В 2019 году ISPR назвала А100 (дальность стрельбы более 100 км) национальной системой вооружения. Если А100 является базовой РСЗО, то "Фатх-1" с заявленной дальностью стрельбы 140 км может быть РСЗО "повышенной дальности". Подтвержденная связь между проектами А-100 и "Фатх-1" отсутствует. Однако если "Фатх-1" является вариантом А100, то РС может иметь тот же калибр (300 мм) и массу боевой части до 235 кг.

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Страны
Индия
Пакистан
Продукция
А-100 ДЛРО
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