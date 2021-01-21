Россия в 2021 году планирует запустить два навигационных спутника "Глонасс-К2"

Ранее сообщалось, что новые космические аппараты обеспечат точность навигации менее 30 см

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Два новейших навигационных спутника "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту в 2021 году. Об этом говорится в статье первого заместителя гендиректора Роскосмоса Юрия Урличича, генконструктора системы ГЛОНАСС Сергея Карутина, гендиректора АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) Николая Тестоедова и гендиректора ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Сергея Коблова.

"В 2021 году планируется запуск двух навигационных спутников "Глонасс-К2", - говорится в статье, опубликованной на портале gpsworld.

В октябре прошлого года Карутин сообщил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см. В свою очередь Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что запуск нового навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесен с 2020 на 2021 год. По его словам, ряд бортовой аппаратуры в ходе наземной экспериментальной отработки потребовал доработки.

Тестоедов также отмечал, что в 2021 году планируется подписание контракта на серийное производство новейших космических аппаратов "Глонасс-К2".